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Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

माजी गृहमंत्री लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे छत्रपती संभाजी नगरात भव्य असे स्मारक उभारण्यात येणार होते मात्र तेव्हा आमदार असलेले इम्तियाज जलील यांनी त्या स्मारकाला विरोध करून तेथे स्मारक एवजी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचं हॉस्पिटल बांधण्यात यावं अशी मागणी केली आणि त्यासाठी त्यांनी कोर्टामध्ये सुद्धा लढा दिला.

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माजी गृहमंत्री लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे छत्रपती संभाजी नगरात भव्य असे स्मारक उभारण्यात येणार होते मात्र तेव्हा आमदार असलेले इम्तियाज जलील यांनी त्या स्मारकाला विरोध करून तेथे स्मारक एवजी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचं हॉस्पिटल बांधण्यात यावं अशी मागणी केली आणि त्यासाठी त्यांनी कोर्टामध्ये सुद्धा लढा दिला. आता गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचं स्मारक ऐवजी हॉस्पिटल बांधण्यात येणार आहे त्याला मंजुरी मिळाली आहे तर त्या संबंधित त्यांच्याशी संवाद साधला.त्यावेळी ते म्हणाले.

Follow Us:
विस्तार

 

माजी गृहमंत्री लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे छत्रपती संभाजी नगरात भव्य असे स्मारक उभारण्यात येणार होते मात्र तेव्हा आमदार असलेले इम्तियाज जलील यांनी त्या स्मारकाला विरोध करून तेथे स्मारक एवजी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचं हॉस्पिटल बांधण्यात यावं अशी मागणी केली आणि त्यासाठी त्यांनी कोर्टामध्ये सुद्धा लढा दिला. आता गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचं स्मारक ऐवजी हॉस्पिटल बांधण्यात येणार आहे त्याला मंजुरी मिळाली आहे तर त्या संबंधित त्यांच्याशी संवाद साधला.त्यावेळी ते म्हणाले.

Web Title: Sambhajinagar instead of erecting statues of great figures build schools and hospitals in their names

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:21 PM

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