तुमच्या चेहऱ्यावरील डेड स्किन खाऊन जिवंत राहतात हे सूक्ष्मजीव, आता मानवी शरीराचा बनू पाहतायेत भाग; संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

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नव्या संशोधनात, वैज्ञानिकांनी या सूक्ष्मजीवांच्या जीनोमची डीप सिक्वेंसिंग केली. परंतु संशोधनाचा जेव्हा रिझल्ट समोर आला तेव्हा त्याने संपूर्ण जगाला थक्क करुन सोडलं. मानवांवर अवलंबून असल्याने या सूक्ष्मजीवांमध्ये अनेक बदल घडून आल्याचे दिसले. यात इव्होल्यूशनचे काही असे हैराण करणारे बदल होते ज्यांचा खुलासा आजवर कधीच झाला नाही. रीडिंग विद्यापीठातील एक प्रख्यात संशोधक, अलेजांद्रा पेरोटी यांनी सांगितले की, “त्वचेच्या छिद्रांमध्ये सुरक्षितपणे राहिल्यामुळे या जीवांच्या डीएनएमध्ये अनेक असामान्य बदल झाले आहेत.” चेहऱ्याच्या छिद्रांमध्ये वर्षानुवर्षे सुरक्षितपणे राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीराच्या अवयवांची रचना देखील पूर्णपणे बदलली आहे.
हे जीव रिप्रोडक्शन कसे करतात?
हे सूक्ष्मजीव मानवासाठी फायदेशीर ठरतात का?
संशोधकांनी आपल्या अभ्यासात याचे उत्तर स्पष्ट केले आहे. अनेक वर्षांपासून जगभरातील शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास होता की या जीवांकडे शाैचासाठी प्रायव्हेट पार्टच नाही आहे. या जीवांच्या शरीरातच मल जमा होत असून या जमलेल्या मलामुळे फुटून त्यांचा मृत्यू होत असल्याचे आतापर्यंत मानले जात होते. यामुळे लोकांना त्वेचेच्या समस्या होऊ शकतात. परंतु नव्या अभ्यासाने या जुन्या सिद्धांताला पूर्णपणे चुकीचे ठरवले आहे. खरंतर या जीवांकडे मल बाहेर काढण्यासाठी एक लहान भाग असतो. याचा अर्थ त्यांच्या मृत्यूनंतर तुमच्या चेहऱ्यावर यांचा मल पसरत नाही. बँगोर विद्यापीठातील प्रख्यात प्राणीशास्त्रज्ञ हेन्क ब्रॅग यांच्या मते, “अनेकदा कोणताही ठोस पुरावा नसतानाही विविध समस्यांसाठी माइट्सना दोष दिला जातो.” ते पुढे म्हणाले की, या सूक्ष्मजीवांचा मानवांशी अतिशय जुना संबंध आहे. त्यामुळे ते आपल्या शरीरासाठी काही ना काही उपयुक्त कार्य करत असावेत, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः ते चेहऱ्यावरील रंध्रे (पोर्स) स्वच्छ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असावेत.