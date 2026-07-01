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SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:33 PM IST
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सारांश

परीक्षा यंत्रणेचा हाच ढिसाळपणा आणि राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळच्या आठवडा बाजारात एक अत्यंत अनोखे आणि आक्रमक उपरोधात्मक 'पेपरविक्री केंद्र' आंदोलन छेडण्यात आले.

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राज्यात आणि देशात सातत्याने होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रकरणामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. परीक्षा यंत्रणेचा हाच ढिसाळपणा आणि राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळच्या आठवडा बाजारात एक अत्यंत अनोखे आणि आक्रमक उपरोधात्मक ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी भरपावसात शिक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

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विस्तार

 

राज्यात आणि देशात सातत्याने होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रकरणामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. परीक्षा यंत्रणेचा हाच ढिसाळपणा आणि राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळच्या आठवडा बाजारात एक अत्यंत अनोखे आणि आक्रमक उपरोधात्मक ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी भरपावसात शिक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

Web Title: Sindhudurg yuva senas unique newspaper sales center protest vociferous sloganeering against the mahayuti government

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:33 PM

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