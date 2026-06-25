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Muramba Marathi Serial : चार वर्षांचा प्रवास निघाला शेवटाकडे! ‘मुरांबा’ मालिका जाणार ऑफ एअर; मुख्य अभिनेता झाला भावूक

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:08 PM IST
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सारांश

चार वर्षांचा अविस्मरणीय प्रवास आता अखेर शेवटाकडे पोहोचला आहे. लोकप्रिय मराठी मालिका ‘मुरांबा’चा अंतिम भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून कलाकारांच्या भावूक पोस्ट्समुळे चाहत्यांमध्येही हळवे वातावरण निर्माण झाले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • पोस्ट सध्या विशेषतः मुरांबा मालिकाचाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • मालिकेचा शेवटचा भाग लवकरच प्रसारित केला जाणार आहे.
  • 1400 पेक्षा जास्त भागांसह मालिका शेवटाकडे वाटचाल करत आहे.
चार वर्षांचा प्रवास अखेर शेवटाकडे निघाला. मालिकेच्या मुख्य कलाकारांनी अश्रुंचे झरे वाहिले आहेत. भावूक पोस्ट करून त्यांच्या तसेच मालिकेच्या चाहत्यांना भावूक केले आहे. काल मालिकेची मुख्य अभिनेत्री शिवानी मुंढेकरने भावूक पोस्ट शेअर केली. आज मालिकेचा मुख्य अभिनेता शशांक केतकर भावूक झाला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट सध्या विशेषतः मुरांबा मालिकाचाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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व्हॅलंटाईन डे 2022 ला सुरु झालेली मालिका ‘मुरांबा’ जवळजवळ गेल्या चार वर्षांपासून मालिकाचाहत्यांचे मनोरंजन करत आली आहे. ही मालिका स्टार प्रवाह वाहिनेवरील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय मालिकांमधील एक आहे. मालिका स्टार प्रवाह वाहिनेसह जिओ हॉटस्टार प्रसिद्ध केले जात होते. या मालिकेत अक्षय मुकादम हे मुख्य पात्र अभिनेता शशांक केतकर साकारत होता. रमा हे पात्र अभिनेत्री शिवानी मुंढेकर साकारत होती. रेवा हे पात्र अभिनेत्री निशाणी बोरूले साकरत होती. सीमा मुकादम हे पात्र सुलेखा तळवलकर हिने साकारले होते. तर शशिकांत मुकादम हे पात्र अभिनेता अभिजीत चव्हाणने साकारले होते. दरम्यान, मालिकेचा शेवटचा भाग लवकरच प्रसारित केला जाणार आहे.

शेवटच्या भागाची शूटिंग पार पडली आहे. शेवटच्या शूटिंगची स्क्रिप्ट मुख्य अभिनेता शशांकने इंस्टाग्राम पोस्ट म्हणून शेअर करत चाहत्यांना भावूक केले आहे. त्यावर ‘मुरांबा’ असे कॅप्शन दिले आहे. कालच मालिकेची मुख्य अभिनेत्री शिवानी मुंढेकरने मालिकेच्या सेटवरील फेअरवेल सेल्फी शेअर केली आणि कॅप्शनमध्ये नमूद केले की “One Last Time Being Rama”. या दोन्ही कलाकारांनी चाहत्यांना भावूक केले आहे. 1400 पेक्षा जास्त भागांसह मालिका शेवटाकडे वाटचाल करत आहे.

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शशांकने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये स्क्रिप्ट दिसतेय. त्यात मालिका कशी समाप्त होणार हे दिसून येत आहे. एकंदरीत, मुकादम परिवाराच्या सुंदर फॅमिली फोटोसह मालिका समाप्त होणार आहे.

Web Title: Muramba serial off air shashank ketkar got emotional

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:08 PM

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