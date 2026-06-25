Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

मराठी चित्रपटसृष्टीत गीत-संगीताला नेहमीच विशेष स्थान राहिलं आहे. प्रेक्षकांना भावणाऱ्या कथेसोबतच श्रवणीय गाणीही चित्रपटाची लोकप्रियता वाढवतात. आता आगामी मराठी चित्रपट ‘लाईव्ह’मध्येही अशाच दमदार संगीताची जोड पाहायला मिळणार आहे.
या चित्रपटातील एका खास गाण्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. लावणीचा पारंपरिक ठसका आणि आधुनिक अंदाज यांचा संगम असलेलं हे आयटम साँग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे हे गाणं नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्यावर चित्रित करण्यात आलं आहे.
‘लागला ठसका ४४०चा झटका…’ असे बोल असलेल्या या गाण्याचे गीतलेखन अश्पाक एफएच शेख यांनी केले आहे. गायिका खुशबू जैन यांनी हे गाणं स्वरबद्ध केलं असून संगीतकार अमन श्लोक यांनी संगीत दिलं आहे. गोरेगाव येथील फीचर स्टुडिओमध्ये या गाण्याचं चित्रीकरण पार पडलं.
‘लाईव्ह’ चित्रपटाची निर्मिती सुमित पांडे करत असून रिद्धी बिद्दी व्हिजन्सच्या बॅनरखाली हा चित्रपट तयार होत आहे. छबी असीम हल्दर हे चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत, तर संजीव राय यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
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दिग्दर्शक संजीव राय यांच्या मते, हे गाणं केवळ प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी चित्रपटात टाकण्यात आलेलं नाही. कथेच्या प्रवाहाला पुढे नेण्यासाठी आणि एका महत्त्वाच्या वळणावर हे गाणं येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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‘लाईव्ह’मध्ये समाजातील वास्तव आणि नायिकेच्या संघर्षाची कथा मांडण्यात येणार आहे. या चित्रपटात मिलिंद गुणाजी, अनंत जोग, निशिगंधा वाड, हितेन तेजवानी यांसह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.गौतमी पाटीलच्या खास अंदाजामुळे ‘लाईव्ह’मधील हे गाणं चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच चर्चेचा विषय ठरलं आहे.