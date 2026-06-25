गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Gautami Patil New Song Lavani Twist And Modern Style Gautami Patils New Song Lagla Thaska 440 Cha Jhatka Released

Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

गौतमी पाटीलच्या ठसकेबाज अदांनी सजलेलं 'लागला ठसका ४४०चा झटका' हे गाणं 'लाईव्ह' या मराठी चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. लावणी आणि आधुनिक अंदाजाचा संगम असलेल्या या गाण्याची चर्चा रंगली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मराठी चित्रपटसृष्टीत गीत-संगीताला नेहमीच विशेष स्थान राहिलं आहे. प्रेक्षकांना भावणाऱ्या कथेसोबतच श्रवणीय गाणीही चित्रपटाची लोकप्रियता वाढवतात. आता आगामी मराठी चित्रपट ‘लाईव्ह’मध्येही अशाच दमदार संगीताची जोड पाहायला मिळणार आहे.

या चित्रपटातील एका खास गाण्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. लावणीचा पारंपरिक ठसका आणि आधुनिक अंदाज यांचा संगम असलेलं हे आयटम साँग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे हे गाणं नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्यावर चित्रित करण्यात आलं आहे.

‘लागला ठसका ४४०चा झटका…’ असे बोल असलेल्या या गाण्याचे गीतलेखन अश्पाक एफएच शेख यांनी केले आहे. गायिका खुशबू जैन यांनी हे गाणं स्वरबद्ध केलं असून संगीतकार अमन श्लोक यांनी संगीत दिलं आहे. गोरेगाव येथील फीचर स्टुडिओमध्ये या गाण्याचं चित्रीकरण पार पडलं.

‘लाईव्ह’ चित्रपटाची निर्मिती सुमित पांडे करत असून रिद्धी बिद्दी व्हिजन्सच्या बॅनरखाली हा चित्रपट तयार होत आहे. छबी असीम हल्दर हे चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत, तर संजीव राय यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे.

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

दिग्दर्शक संजीव राय यांच्या मते, हे गाणं केवळ प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी चित्रपटात टाकण्यात आलेलं नाही. कथेच्या प्रवाहाला पुढे नेण्यासाठी आणि एका महत्त्वाच्या वळणावर हे गाणं येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

‘लाईव्ह’मध्ये समाजातील वास्तव आणि नायिकेच्या संघर्षाची कथा मांडण्यात येणार आहे. या चित्रपटात मिलिंद गुणाजी, अनंत जोग, निशिगंधा वाड, हितेन तेजवानी यांसह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.गौतमी पाटीलच्या खास अंदाजामुळे ‘लाईव्ह’मधील हे गाणं चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

Web Title: Gautami patil new song lavani twist and modern style gautami patils new song lagla thaska 440 cha jhatka released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

 Vaishnavi Kalyankar : “माणसासारखी आकृती दिसली अन्…”, वैष्णवीने रात्री २:३० वाजता केला पती किरण गायकवाडला फोन, म्हणाली…
1

 Vaishnavi Kalyankar : “माणसासारखी आकृती दिसली अन्…”, वैष्णवीने रात्री २:३० वाजता केला पती किरण गायकवाडला फोन, म्हणाली…

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात
2

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?
3

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार
4

‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

Jun 25, 2026 | 12:39 PM
Mughal History: मुघल सल्तनत हादरवणारी प्रेमकथा! आपल्याच चुलत भावाच्या प्रेमात पडलेली ‘ती’ मुघल शहजादी कोण होती? जाणून घ्या

Mughal History: मुघल सल्तनत हादरवणारी प्रेमकथा! आपल्याच चुलत भावाच्या प्रेमात पडलेली ‘ती’ मुघल शहजादी कोण होती? जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 12:37 PM
Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

Jun 25, 2026 | 12:30 PM
Karjat News : ‘आमची घरं, आमचं जंगल आम्ही सोडणार नाही’; टोरंट प्रकल्पाविरोधात आदिवासींची ठाम भूमिका

Karjat News : ‘आमची घरं, आमचं जंगल आम्ही सोडणार नाही’; टोरंट प्रकल्पाविरोधात आदिवासींची ठाम भूमिका

Jun 25, 2026 | 12:26 PM
Sanjay Raut News: ‘मी याआधी ५ लोकांना ठार केलंय’; संजय राऊतांचा आरोप कुणावर, थेट पोलीस आयुक्तांना लिहीले पत्र

Sanjay Raut News: ‘मी याआधी ५ लोकांना ठार केलंय’; संजय राऊतांचा आरोप कुणावर, थेट पोलीस आयुक्तांना लिहीले पत्र

Jun 25, 2026 | 12:22 PM
व्रणाशिवाय उपचार! मुंबईतील शल्यचिकित्सकांनी 19 वर्षीय तरुणीची स्कारलेस शस्त्रक्रियेद्वारे थायरॉईड गाठीवर यशस्वी मात

व्रणाशिवाय उपचार! मुंबईतील शल्यचिकित्सकांनी 19 वर्षीय तरुणीची स्कारलेस शस्त्रक्रियेद्वारे थायरॉईड गाठीवर यशस्वी मात

Jun 25, 2026 | 12:20 PM
MOM Singapore : सिंगापूरमध्ये 400 हून अधिक भारतीय कामगारांवर उपासमारीची वेळ; 3 कंपन्यांचा मोठा काळाबाजार; चौकशी सुरू

MOM Singapore : सिंगापूरमध्ये 400 हून अधिक भारतीय कामगारांवर उपासमारीची वेळ; 3 कंपन्यांचा मोठा काळाबाजार; चौकशी सुरू

Jun 25, 2026 | 12:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा