Brij Bhushan case: महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष; दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय

निकालापूर्वी बृजभूषण शरण सिंह न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी, “मी फक्त न्यायालय काय सांगेल तेच ऐकेन. माझ्या हातात काहीही नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना आरोपांतून मुक्त केले. हे प्रकरण देशभर चर्चेचा विषय ठरले होते. महिला कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने त्यांना कैसरगंज मतदारसंघातून उमेदवारी दिली नव्हती. त्यांच्या जागी पक्षाने त्यांचा मुलगा करण भूषण सिंह यांना उमेदवारी दिली होती. स्थानिक पातळीवरील प्रभाव कायम असल्याचे सिद्ध करत करण भूषण सिंह यांनी निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
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आता न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर त्यांच्या राजकीय पुनरागमनाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ते पुन्हा सक्रिय राजकारणात उतरतील का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात सुमारे १,१३३ दिवसांत १२७ सुनावण्या पार पडल्या होत्या आणि २० जुलै २०२३ पासून बृजभूषण शरण सिंह जामिनावर होते. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या बहुचर्चित प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मे २०२४ मध्ये, न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी प्रमुख आणि भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर गुन्हेगारी धमकीचे आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. तथापि, सहा तक्रारदारांपैकी एक असलेल्या महिला कुस्तीपटूने दाखल केलेल्या तक्रारीतून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. तसेच न्यायालयाने सहआरोपी आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सहायक सचिव, विनोद तोमर यांच्यावरही आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
१५ जून रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या स्त्रीचा विनयभंग, लैंगिक छळ, पाठलाग करणे आणि गुन्हेगारी धमकी या कलमांखाली आरोप ठेवले आहेत. दोन्ही आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
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