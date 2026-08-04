निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! राज्यातील SIR मोहिमेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; तर अंतिम मतदार यादी ‘या’ तारखेला होणार जाहीर

नव्या वेळापत्रकानुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) १७ ऑगस्टपर्यंत मतदारांची घराघर जाऊन पडताळणी करणार आहेत. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांना २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांवर नोटिसा देणे, सुनावण्या घेणे आणि दावे-हरकतींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया २२ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार असून, २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल.
The Election Commission of India has released the revised schedule for Maharashtra’s Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls. 🗳️ Booth Level Officers (BLOs) will continue door-to-door voter verification until August 17, 2026, while the final electoral roll will… pic.twitter.com/g4lO9QOjaA — Vasai Virar (@vasaivirarinfra) August 4, 2026
निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेळापत्रकाची माहिती संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच उपलब्ध सर्व माध्यमांतून या बदलांची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास सांगितले असून, राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना लेखी स्वरूपात सुधारित वेळापत्रकाची माहिती देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
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सध्या सुरू असलेल्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेदरम्यान आयोगाने दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. यापूर्वी १७ जुलै रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुसळधार पावसामुळे पडताळणीच्या कामात अडथळे निर्माण झाल्याचे सांगत अतिरिक्त वेळ मागितला होता. त्यावेळी घराघर पडताळणीची अंतिम मुदत २९ जुलैवरून ८ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. तसेच दावे आणि हरकती दाखल करण्याचा कालावधी १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर असा निश्चित करण्यात आला होता. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीखही पुढे ढकलून १९ ऑक्टोबर करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून अंतिम यादी २७ ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे १० हजार बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) कार्यरत आहेत. प्रत्येक BLO वर साधारण ९०० ते १,२०० मतदारांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आहे. या प्रक्रियेदरम्यान BLO मतदारांना गणना फॉर्म वितरित करतात, मतदारांची माहिती पडताळतात, त्यावर स्वाक्षरी घेतात आणि संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात अपलोड करतात. एखादा मतदार घरी उपलब्ध नसल्यास BLO किमान तीन वेळा भेट देतात. त्यानंतरही मतदार उपलब्ध न झाल्यास त्याची नोंद ASDD या श्रेणीत केली जाते.
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