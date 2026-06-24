Padma Awards 2026: अलका याज्ञिक यांना पद्मभूषण, पण प्रकृतीने वेधलं लक्ष; सहकाऱ्यांच्या मदतीने पोहोचल्या व्यासपीठावर

चार दशकांपासून भारतीय संगीत आणि पार्श्वगायन विश्वावर राज्य करणाऱ्या ज्येष्ठ गायिका अलका याज्ञिक यांना २०२६ साली देशाचा प्रतिष्ठित नागरी सन्मान ‘पद्मभूषण’ प्रदान करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती भवनात आयोजित दुसऱ्या नागरी सन्मान सोहळ्यात, भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय चित्रपट आणि संगीतातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांना हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान केला. हा ६५ वा पद्म पुरस्कार सोहळा होता, जिथे कला, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रांतील अनेक नामवंत व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. या अत्यंत विशेष आणि ऐतिहासिक प्रसंगी, प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञिक यांच्या साधेपणाने केवळ लोकांची मनेच जिंकली नाहीत, तर त्यांच्या प्रकृतीनेही लोकांचे लक्ष वेधून घेतले.
अलका याज्ञिक यांनी नाजूक फुलांची आणि पारंपरिक भरतकाम केलेला एक सुंदर प्रिंटेड कुर्ता परिधान केला होता. आपला पारंपरिक लूक अधिक खुलवण्यासाठी त्यांनी खांद्यावर ऑर्गन्झा दुपट्टा घेतला होता. कमीत कमी मेकअप, पारंपरिक लाल टिकली, सोन्याच्या बांगड्या आणि अंगठी घालून त्यांनी आपला लूक मोहक ठेवला होता. मात्र, जेव्हा त्या मंचावर आल्या, तेव्हा एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांना आधार दिला. त्या महिला कर्मचाऱ्याच्या पाठिंब्याने, त्या राष्ट्रपतींकडे गेल्या आणि त्यांनी तो सन्मान स्वीकारला. या क्षणाने त्यांचे चाहते भावूक झाले.
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लोकप्रिय गायिका सध्या एका गंभीर आरोग्य समस्येशी झुंज देत आहे. विषाणूच्या अचानक आणि तीव्र प्रादुर्भावामुळे, त्यांना ‘सेन्सोरिन्यूरल हिअरिंग लॉस’ नावाचा एक दुर्मिळ आजार झाला आहे. त्यांनी २०२४ मध्ये सोशल मीडियाद्वारे आपल्या चाहत्यांना या आजाराबद्दल पहिल्यांदा सांगितले. आजारपण आणि त्यातून बरे होण्याच्या प्रक्रियेमुळे, संगीतकारांकडून मोठ्या ऑफर्स मिळूनही, त्या सध्या कोणत्याही नवीन गायन प्रकल्पात किंवा रेकॉर्डिंगमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही आणि पूर्णपणे आपल्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu (Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy — ANI (@ANI) June 23, 2026
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अलका याज्ञिक यांची कारकीर्द
अलका याज्ञिक १९९० आणि २००० च्या दशकात बॉलिवूडमधील सर्वात प्रिय आणि जादुई आवाजांपैकी एक होत्या. ‘खलनायक’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कुछ कुछ होता है’ आणि ‘ताल’ यांसारख्या असंख्य ब्लॉकबस्टर आणि क्लासिक चित्रपटांमध्ये आपल्या अविस्मरणीय आवाजाने त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. या गायिकेने १,००० हून अधिक गाणी गायली आहेत.