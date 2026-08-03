Salman Khan Viral Statement : रितेश देशमुखची नोकरी धोक्यात? सलमान खानच्या एका वक्तव्याने रंगली चर्चा; नेमकं प्रकरण काय

Salman Khan Viral Statement : प्राइम व्हिडिओवरील रिअॅलिटी शो ‘द अलायन्स’ सध्या स्पर्धकांमधील वाद, टास्क आणि धक्कादायक घडामोडींमुळे चर्चेत आहे. आता शोचा नवा प्रोमो समोर आला असून, त्यामधील सलमान खानच्या एका वक्तव्याने सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. “मला वाटतं रितेश देशमुखची नोकरी धोक्यात आहे,” या सलमानच्या वक्तव्यामुळे चाहते संभ्रमात पडले आहेत.
प्रोमोच्या सुरुवातीलाच सोहेल खान रागाच्या भरात सेटवरील एका भागाला लाथ मारताना दिसतो. मोठा आवाज झाल्यानंतर घरातील सर्व स्पर्धक घाबरून घटनास्थळी धाव घेतात. त्याचवेळी सलमान खानची अनपेक्षित एन्ट्री होते. भावाला मिठी मारत सलमान विचारतो, “‘क्या भाई?” त्यावर सोहेल म्हणतो, “मी आज खूप घाबरलो होतो.”
यानंतर सलमान स्पर्धकांना विचारतो, “तुम्ही काही तणावाखाली आहात का?” यावर झैद दरबार “अजिबात नाही,” असं उत्तर देतो.
संवादादरम्यान सलमान खान अचानक म्हणतो, “मला वाटतं रितेश देशमुखची नोकरी धोक्यात आहे.” या एका वाक्याने सोशल मीडियावर चर्चेचा भडका उडाला. कारण रितेश देशमुख या शोचा भाग नसल्याने सलमानने त्याचा उल्लेख का केला, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
काही नेटकऱ्यांनी कमेंट करत, “रितेशने नेमकं काय केलं?”, “तो या शोचा होस्टही नाही, मग त्याचा उल्लेख का?” असे प्रश्न उपस्थित केले. तर काहींनी सलमानचा गोंधळ झाला असावा आणि त्याने शोचा होस्ट कुणाल खेमूऐवजी रितेश देशमुखचं नाव घेतलं असावं, असा अंदाज व्यक्त केला.
🚨 Salman Khan enters #AllianceOnPrime to support his brother Sohail Khan! 🔥 And that promo ending… did Salman just roast Ritesh Deshmukh? 😂 pic.twitter.com/Y62y9RDD6r — BBTak (@BiggBoss_Tak) August 2, 2026
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मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीमा सजदेह शोमधून बाहेर पडल्यानंतर सोहेल खान भावनिकदृष्ट्या खचला होता. त्याचबरोबर मांडीच्या दुखापतीमुळे त्याला टास्क पूर्ण करतानाही अडचणी येत होत्या. अशा परिस्थितीत सोहेलचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सलमान खानने ‘द अलायन्स’च्या घरात विशेष एन्ट्री केली.
दरम्यान, सलमानच्या ‘रितेश देशमुखची नोकरी धोक्यात’ या वक्तव्यामागचा नेमका संदर्भ पुढील भागात स्पष्ट होणार का, याकडे आता प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.
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