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Lock Upp 2 Grand Finale: आज ठरणार विजेता! १ कोटी आणि ट्रॉफीसाठी ५ स्पर्धकांमध्ये अंतिम लढत

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:53 PM IST
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सारांश

Lock Upp 2 Grand Finale: 'लॉक अप: ट्रुथ ऑर डेअर'च्या दुसऱ्या पर्वाचा ग्रँड फिनाले आज रंगणार आहे. टॉप ५ स्पर्धकांमध्ये ₹१ कोटींचे बक्षीस आणि विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसाठी अंतिम लढत होणार आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Lock Upp 2 Grand Finale: अनेक आठवड्यांच्या नाट्यमय घडामोडी, भावनिक खुलासे आणि कठीण टास्कनंतर ‘लॉक अप: ट्रुथ ऑर डेअर’ या रिअॅलिटी शोच्या दुसऱ्या पर्वाचा आज ग्रँड फिनाले रंगणार आहे. फराह खान आणि रितेश देशमुख यांच्या सूत्रसंचालनाखाली होणाऱ्या या महाअंतिम सोहळ्यात पाच अंतिम स्पर्धक विजेतेपदाची ट्रॉफी आणि ₹१ कोटींच्या बक्षिसासाठी आमनेसामने भिडणार आहेत.

आज रात्री नेटफ्लिक्सवर रंगणार ग्रँड फिनाले

प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, ५ ऑगस्ट रोजी रात्री ८ वाजता ग्रँड फिनालेचा भाग ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. अंतिम फेरीत स्पर्धकांना केवळ टास्कच नव्हे, तर मीडिया आणि सेलिब्रिटींच्या कठीण प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागणार आहे.

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हे आहेत टॉप ५ फायनलिस्ट

शोमधून आकांक्षा चमोला आणि वरुण यादव बाहेर पडल्यानंतर आता शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, राम कपूर, योगेश रावत आणि शिल्पा शिंदे हे पाच स्पर्धक विजेतेपदाच्या शर्यतीत उरले आहेत.

हर्षद चोप्राने स्वतःची जागा सोडल्यामुळे शिवांगी जोशीने सर्वप्रथम फिनालेमध्ये प्रवेश केला. श्रेया कालराने घरातील सदस्यांच्या मतदानातून स्थान मिळवले, तर राम कपूर, शिल्पा शिंदे आणि योगेश रावत यांनी नॉकआउट टास्क जिंकत फायनल गाठली. सोशल मीडियावर सध्या शिवांगी जोशी आणि श्रेया कालरा यांच्यात मुख्य चुरस असल्याची चर्चा आहे.

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१ कोटींचे बक्षीस आणि खास टास्क

विजेत्याला ट्रॉफीसह १ कोटींचे रोख बक्षीस मिळणार आहे. मात्र, योगेश रावतने एका टास्कमध्ये विजय मिळवत आधीच १० लाख आपल्या नावावर केले आहेत.

ग्रँड फिनालेमध्ये अंतिम टास्क, पत्रकार परिषद, सेलिब्रिटी राऊंड आणि माजी स्पर्धकांच्या उपस्थितीमुळे वातावरण आणखी रंगणार आहे. या सर्वांनंतर अखेर ‘लॉक अप: ट्रुथ ऑर डेअर’च्या दुसऱ्या पर्वाचा विजेता कोण ठरणार, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Lock upp 2 grand finale today winner rs 1 crore final battle

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Published On: Aug 05, 2026 | 03:53 PM

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