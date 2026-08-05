Genelia D’Souza Birthday: अवघ्या १५व्या वर्षी ‘बिग बीं सोबत काम करण्याची संधी; मात्र ‘या’ कारणामुळे जेनेलियाने दिला होता नकार

Genelia D’Souza Birthday: बॉलिवूडची गोड आणि चुलबुली अभिनेत्री जेनेलिया डिसूझा ( देशमुख) आज (५ ऑगस्ट) आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू आणि इतर भाषांतील चित्रपटांत अभिनयाची छाप सोडणाऱ्या जेनेलियाच्या करिअरची सुरुवातही तितकीच रंजक होती. अवघ्या १५व्या वर्षी तिला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत जाहिरातीत काम करण्याची संधी मिळाली होती, मात्र परीक्षेमुळे तिने सुरुवातीला ती ऑफर नाकारली होती.
जेनेलिया एका लग्नसमारंभात ब्राइड्समेड म्हणून सहभागी झाली होती. त्यावेळी एका जाहिरात निर्मात्याची तिच्यावर नजर पडली आणि तिला पार्कर पेनच्या जाहिरातीसाठी निवडण्यात आले. विशेष म्हणजे या जाहिरातीत तिच्यासोबत बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन झळकणार होते.
परीक्षेमुळे सुरुवातीला दिला नकार
जाहिरातीच्या शूटिंगच्या अवघ्या दोन दिवसांनी जेनेलियाची परीक्षा होती. त्यामुळे तिने सुरुवातीला ही ऑफर नाकारली. मात्र, दिग्दर्शकाने समजावून सांगितल्यानंतर ती जाहिरात करण्यास तयार झाली. ही जाहिरात प्रदर्शित झाल्यानंतर जेनेलियाला मोठी लोकप्रियता मिळाली. अमिताभ बच्चन यांनीही तिच्या सहज अभिनयाचे आणि नैसर्गिक हावभावांचे कौतुक केले होते.
जेनेलियाला सुरुवातीला अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचे नव्हते. तिचा कल शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्राकडे होता. ती राष्ट्रीय स्तरावरील फुटबॉलपटू आणि राज्यस्तरीय अॅथलीट राहिली आहे. पुढे ‘तुझे मेरी कसम’ या चित्रपटाची ऑफर मिळाल्यानंतरही तिने सुरुवातीला नकार दिला होता. मात्र, चित्रपटाच्या तेलुगू आवृत्तीबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर तिने होकार दिला.
‘तुझे मेरी कसम’ या चित्रपटातून जेनेलिया आणि रितेश देशमुख या दोघांनीही बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटादरम्यान दोघांची मैत्री झाली, पुढे ती प्रेमात बदलली आणि जवळपास नऊ वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर ३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी त्यांनी विवाह केला.
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अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत केला अभिनय
‘मस्ती’, ‘मेरे बाप पहले आप’, ‘जाने तू… या जाने ना’, ‘लाइफ पार्टनर’, ‘चान्स पे डान्स’ आणि ‘फोर्स’ यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्ये जेनेलियाने दमदार भूमिका साकारल्या. याशिवाय तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीतही तिने मोठे यश मिळवले. आज ती रितेश देशमुख आणि दोन्ही मुलांसोबत आनंदी वैवाहिक आयुष्य जगत असून, चाहत्यांमध्ये तिची लोकप्रियता कायम आहे.
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