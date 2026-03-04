Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pm Usha Scheme Booster Fund Allocation Of Rs 17 Lakhs For Scheduled Caste Sub Category

PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप

केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणजे 'पीएम-उषा' (PM-USHA - Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) ही योजना होय.

Updated On: Mar 04, 2026 | 05:16 PM
PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप

पीएम-उषा योजनेचा 'बूस्टर'! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप

Follow Us:
Follow Us:
  • महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ‘पीएम-उषा’ (PM-USHA) योजनेअंतर्गत १७ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
  • ४ मार्च २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, हा निधी ‘मदर सॅन्क्शन’ तत्त्वावर मंजूर झाला आहे.
  • ‘पीएम-उषा’ (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ती ‘रुसा’ (RUSA) योजनेचा पुढचा टप्पा आहे.
PM-USHA Scheme:  महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत व्यवस्थापन, संनियंत्रण, मूल्यमापन आणि संशोधन (एमएमईआर) घटकासाठी अनुसूचित जाती उपघटकांतर्गत रु. १७ लाख ३६ हजार निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी केंद्र शासनाचा शंभर टक्के हिस्सा असून तो राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यांना बीईएएमएस प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात शासन निर्णय दि. ४ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आला. भारत सरकारच्या शिक्षा मंत्रालयाकडून प्राप्त ‘मदर सॅन्क्शन’नुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर रक्कम मागणी सर्वसाधारण शिक्षण, ०३-विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना या लेखाशीर्षांखाली सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून वितरित करण्यात येणार आहे. हा निधी एमएमईआर घटकांतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी वापरला जाणार आहे.

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस

शासन निर्णयानुसार, निधीचा वापर केवळ केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या उद्देशासाठीच करणे बंधनकारक आहे. खरेदी आणि बांधकामासंदर्भातील प्रक्रिया विद्यापीठ लेखासंहितेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन पूर्ण करावी लागेल. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयांनुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

काय आहे पीएम-उषा योजना

केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘पीएम-उषा’ (PM-USHA – Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) ही योजना होय. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) अंमलबजावणीसाठी २०२३ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.

 

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

काय आहेत या योजनेची वैशिष्ट्ये?

गुणवत्ता सुधारणे: राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारून त्यांना जागतिक मानकांनुसार सक्षम करणे.

प्रवेश आणि समता: दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), ओबीसी (OBC) व महिलांना शिक्षणात समान संधी देणे.

नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC): ज्या संस्थांकडे मानांकन नाही, त्यांना ‘नॅक’ (NAAC) मानांकन मिळवण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणे.

रोजगारक्षमता: विद्यार्थ्यांना कौशल्य-आधारित शिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता वाढवणे.

 

Web Title: Pm usha scheme booster fund allocation of rs 17 lakhs for scheduled caste sub category

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 05:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस
1

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस

“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ
2

“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ

Thane News : वाहतुक नियमांचा भंग करणाऱ्यांचा उतरवला रंग ; धिंगाणा घालणाऱ्या तळीरामांवर पोलीसांची कारवाई
3

Thane News : वाहतुक नियमांचा भंग करणाऱ्यांचा उतरवला रंग ; धिंगाणा घालणाऱ्या तळीरामांवर पोलीसांची कारवाई

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन
4

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

Mar 04, 2026 | 06:34 PM
PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

Mar 04, 2026 | 06:28 PM
Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mar 04, 2026 | 06:24 PM
IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

Mar 04, 2026 | 06:05 PM
Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Mar 04, 2026 | 06:03 PM
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

Mar 04, 2026 | 06:02 PM
जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

Mar 04, 2026 | 05:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM