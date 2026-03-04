Heer Ranjha: इम्तियाज अली यांच्या ‘हीर रांझा’ मध्ये झळकणार ‘धुरंधर’ फेम अभिनेत्री; चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर

१०० कोटींचा ‘बादशाह’! प्रभासने पुन्हा एकदा मोडले सगळे रेकॉर्ड; ‘फौजी’ ते ‘स्पिरिट’सह बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एन्ट्री
२०१८ मध्ये, इम्तियाज आणि साजिद यांनी “लैला मजनू” नावाचा चित्रपट प्रदर्शित केला, ज्यामध्ये तृप्ती डिमरी आणि अविनाश तिवारी यांनी अभिनय केला होता. या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद देखील मिळाला. लैला मजनू” नंतर, इम्तियाज आता “हीर रांझा” नावाचा चित्रपट बनवत आहेत. ज्याची त्यांनी १४ फेब्रुवारी, व्हॅलेंटाईन डे रोजी या चित्रपटाची घोषणा केली. तेव्हापासून, मुख्य भूमिका कोण साकारणार याबद्दल वादविवाद सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. निर्माते नवीन कलाकारांना घेण्याचा विचार करत आहेत. आता, सारा अर्जुनचा विचार केला जात आहे असे वृत्त आहे.
सारा अर्जुनचे नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही
मिड डेच्या वृत्तानुसार, सारा अर्जुन ही महिला मुख्य भूमिकेसाठी सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. एका सूत्राने सांगितले की, “हीर रांझा” टीम चित्रपटासाठी एका नवीन चेहऱ्याच्या शोधात आहे. “धुरंधर” नंतर, सारा आजच्या काळातील सर्वात आशादायक तरुण अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून उदयास आली आहे. म्हणूनच, हीरच्या भूमिकेसाठी साराचे नाव विचारात घेतले जात आहे. “हीर रांझा” साठी तिचे नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही. परंतु, जर सर्व काही व्यवस्थित राहिले तर ती चित्रपटात हिराची भूमिका साकारताना दिसण्याची शक्यता आहे. या उन्हाळ्यात चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होणार असल्याचे समोर आले आहे.
सारा अर्जुनचा पुढचा चित्रपट
तसेच, सारा अर्जुन सध्या “धुरंधर २” मुळे चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या पहिल्या भागाच्या यशानंतर चाहते या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ती पुन्हा एकदा रणवीर सिंगसोबत येलिनाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. पहिल्या भागाने जगभरात १३०० कोटींची कमाई केली. “धुरंधर २” कसा कामगिरी करेल आता हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.