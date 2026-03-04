Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Crime News : पोलिसांची दोन गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई! नांदेड जिल्ह्यात प्रवेशबंदी; ६ महिन्यांसाठी हद्दपार

गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत त्यांना सहा महिन्यांसाठी नांदेड जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ५५ अन्वये करण्यात आली

Updated On: Mar 04, 2026 | 05:04 PM
Two criminals with criminal records in Nanded deported for six months by police

नांदेडमध्ये गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगारांवर सहा महिन्यांसाठी हद्दपार करण्यात आले (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded Crime News : किनवट : किनवट तालुक्यात मालाविरुद्ध व शरीराविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत त्यांना सहा महिन्यांसाठी नांदेड जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ५५ अन्वये करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. (Crime News) हद्दपार करण्यात आलेल्यांमध्ये अजित बाबू बेले (वय ३२ वर्ष) व चंद्रकांत उर्फ चंदू बाबू बेले (वय २५ वर्ष, रा. गंगानगर, किनवट) यांचा समावेश आहे. (Nanded News)

या दोघांविरुद्ध किनवट पोलीस स्टेशन हद्दीत मालमत्तेविरुद्ध तसेच शरीराविरुद्धचे विविध गुन्हे नोंद आहेत. तसेच ते सार्वजनिक शांतता भंग करून परिसरात दहशत निर्माण करत असल्याचे पोलिसांच्या नोंदीत नमूद आहे. वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाई करूनही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा होत नसल्याने त्यांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

हे देखील वाचा : अजित पवारांच्या अपघाताला नवे वळण! घटनेपूर्वी बारामती विमान तळाची रेकी? आमदार रोहित पवार यांचा धक्कादायक दावा

पोलिस अधीक्षकांकडे प्रस्ताव

सदर प्रस्ताव पोलीस निरीक्षक गणेश व्यंकटराव कराड यांनी सादर करून तो उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किनवट यांच्या मार्फत पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता.
अविनाश कुमार, पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी ज.क्र. ५९८/२०२६ दिनांक ४ फेब्रुवारी रोजी आदेश पारित करत दोन्ही इसमांना ६ महिन्यांसाठी नांदेड जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली असून संबंधित इसमांना पोलीस अधीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय या कालावधीत जिल्ह्यात प्रवेश करता देणार नाही. ही कारवाई पोलिस अधिक्षक अबिनाशकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच रामकृष्ण मळवणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी किनवट व श्रीमती अर्चना पाटील अप्पर पोलीस अधिकारी भोकर यांच्या सहकार्याने पार पडली.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्याने सुरू राहतील, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : विनोद तावडेंना मिळालं प्रामाणिक पणाचं गिफ्ट! राज्यसभेवर संधी मिळताच व्यक्त केल्या भावना

जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची कारवाई

नांदेड परिक्षेत्रात वाढत चाललेल्या अवैध व्यवसायांवर आळा घालण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशानुसार विशेष पथकाने नांदेड व परभणी जिल्ह्यात समन्वयित धडक कारवाई केली. मटका व जुगार अड्यांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये एकूण २५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून सुमारे एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Web Title: Two criminals with criminal records in nanded deported for six months by police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 05:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरे, आम्ही प्रेम पण करायचे नाही का? Baramati मध्ये प्रेमीयुगुलावर कोयत्याचा धाक दाखवला अन्…
1

अरे, आम्ही प्रेम पण करायचे नाही का? Baramati मध्ये प्रेमीयुगुलावर कोयत्याचा धाक दाखवला अन्…

Nanded News : नायगावच्या गावकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळाले! पाणीपट्टी थकबाकीमुळे नगरपंचायतीने पुरवठा केला बंद
2

Nanded News : नायगावच्या गावकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळाले! पाणीपट्टी थकबाकीमुळे नगरपंचायतीने पुरवठा केला बंद

Accident News: तिहेरी अपघातात महिलेचा मृत्यू; अपघातग्रस्त स्कुटीला ठोकर…
3

Accident News: तिहेरी अपघातात महिलेचा मृत्यू; अपघातग्रस्त स्कुटीला ठोकर…

पुण्यातील ज्येष्ठ वकिलाची सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; तब्बल 14 कोटींना घातला गंडा
4

पुण्यातील ज्येष्ठ वकिलाची सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; तब्बल 14 कोटींना घातला गंडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

Mar 04, 2026 | 06:34 PM
PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

Mar 04, 2026 | 06:28 PM
Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mar 04, 2026 | 06:24 PM
IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

Mar 04, 2026 | 06:05 PM
Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Mar 04, 2026 | 06:03 PM
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

Mar 04, 2026 | 06:02 PM
जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

Mar 04, 2026 | 05:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM