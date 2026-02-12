युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित! ‘समग्र आणि व्यापक मांडणी’

जागतिक युनानी दिनानिमित्त अभिनेता जिम सर्भ यांच्या प्रभावी निवेदनासह साकारलेला ‘युनानी की कहाणी’ हा विशेष माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित करण्यात आला. युनानी उपचारपद्धतीकडे केवळ पारंपरिक औषधप्रणाली म्हणून न पाहता, आरोग्याकडे पाहण्याची एक व्यापक आणि समग्र दृष्टी म्हणून या माहितीपटातून मांडणी करण्यात आली आहे.
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत वाढती आजारपणं, मानसिक ताण आणि अपूर्ण उपचारपद्धतींच्या पार्श्वभूमीवर युनानी वैद्यकशास्त्राची उपयुक्तता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. हमदर्द लेबोरेटरीजच्या सहकार्याने तयार झालेल्या या माहितीपटात प्राचीन ग्रीसमध्ये उदयास आलेल्या आणि भारतात विकसित झालेल्या युनानी उपचारपद्धतीचा ऐतिहासिक प्रवास उलगडण्यात आला आहे. ‘खरं निरोगी असणं म्हणजे नेमकं काय?’ आणि ‘आपण केवळ लक्षणांवर उपचार का करतो?’ यांसारखे मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत हा माहितीपट प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतो. युनानी उपचारपद्धती शरीर, मन, आत्मा आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलनाला आरोग्याचा पाया मानते. त्यामुळे आजार वेगळा करून पाहण्याऐवजी शरीरातील समतोल पुनर्स्थापित करण्यावर भर दिला जातो.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात भारताने आधुनिक वैद्यकशास्त्रासोबतच पारंपरिक उपचारपद्धतींकडेही पुन्हा वळून पाहिले. या पार्श्वभूमीवर युनानी वैद्यकशास्त्राचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते, याची जाणीव हा माहितीपट करून देतो. जिम सर्भ यांचा आधुनिक, जिज्ञासू आणि प्रभावी निवेदनशैली माहितीपटाला वेगळे परिमाण देते. त्यांच्या आवाजातून विषयाची सखोल आणि समतोल मांडणी प्रेक्षकांपर्यंत सहज पोहोचते.
हमदर्द लेबोरेटरीजचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग ट्रस्टी अब्दुल मजीद यांनी सांगितले की, “हा माहितीपट उपचारपद्धतीकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न आहे. संतुलन, प्रतिबंध आणि दीर्घकालीन आरोग्य यावर भर देत युनानीची ओळख नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा उद्देश आहे.” अभिनेता जिम सर्भ यांनीही हा अनुभव शिकण्यासारखा असल्याचे सांगितले. इतिहास, संस्कृती आणि संतुलित जीवनशैली यांचा संगम युनानी पद्धतीत कसा दिसतो, यामुळे आपण प्रभावित झालो, असे त्यांनी नमूद केले.
माहितीपटात हिप्पोक्रेट्स, इब्न सिना, तसेच भारतातील हकीम अजमल खान, हाफिज अब्दुल मजीद आणि हकीम अब्दुल हमीद यांच्या योगदानाचाही आढावा घेण्यात आला आहे. विविध संस्कृतींच्या प्रभावातून विकसित झालेली ही उपचारपद्धती आजही सुसंगत असल्याचे यातून अधोरेखित होते. पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक आरोग्यव्यवस्था यांचा समतोल साधण्याचा संदेश देणारा ‘युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट विशेषतः तरुण प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.