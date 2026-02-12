Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Patel Engineering Cidco Water Tunnel Project Tbm Breakthrough National Record

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

पटेल इंजिनिअरिंगने सिडकोच्या वॉटर टनेल प्रकल्पात ८१२.४६६ मीटर मासिक उत्खननाचा राष्ट्रीय विक्रम करत TBM ब्रेकथ्रू पूर्ण केला आहे. यामुळे नवी मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याला मोठी बळकटी मिळणार आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:37 PM
नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम!

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम!

Follow Us:
Follow Us:

 

  • नवी मुंबईत ‘पटेल इंजिनिअरिंग’चा ऐतिहासिक पराक्रम!
  • सिडकोच्या ‘वॉटर टनेल’ प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित
नवी मुंबई, 12 फेब्रुवारी 2026: पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेड भारतातील अग्रगण्य पायाभूत सुविधा व बांधकाम सेवा कंपनीने आज CIDCO ट्रीटेड वॉटर टनेल (TWT) प्रकल्प पॅकेज II मध्ये टनेल बोरिंग मशीन (TBM) ब्रेकथ्रू यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. या विक्रमी टनेलिंग मोहिमेमुळे यांत्रिक भूमिगत बांधकाम क्षेत्रात भारतात नवीन राष्ट्रीय मानदंड प्रस्थापित झाला आहे.

या ब्रेकथ्रूने टनेलिंग टप्प्याचा यशस्वी समारोप केला, ज्यामध्ये पटेल इंजिनिअरिंगने जानेवारी 2026 मध्ये एका महिन्यात 812.466 मीटर उत्खनन करून भारतातील सर्वाधिक मासिक TBM प्रगतीचा विक्रम नोंदवला. ही टनेलिंग मोहीम नियोजित वेळेपेक्षा चार महिन्यांहून अधिक आधी पूर्ण झाली असून, प्रकल्पादरम्यान 10 लाखांहून अधिक सुरक्षित मनुष्य-तास शून्य अपघातांसह नोंदवले गेले जे प्रकल्पाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणी शिस्तीचे आणि सुरक्षिततेप्रती असलेल्या बांधिलकीचे द्योतक आहे. TBM कटरहेड नियोजित बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी, साई गाव, पनवेल येथे, पटेल इंजिनिअरिंगचे प्रकल्प प्रमुख आणि नियंत्रक तसेच सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) चे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बाहेर आला.

ही टनेलिंग प्रक्रिया 3.2 मीटर व्यासाच्या “टिबोटी खांड्या” या TBM द्वारे करण्यात आली, जी Terratec ने तयार केली असून तिचे नामकरण ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर या पक्ष्यावरून करण्यात आले आहे. या यांत्रिक पद्धतीमुळे अत्यंत अचूक उत्खनन, अधिक सुरक्षितता आणि जमिनीवरील कमीतकमी व्यत्यय सुनिश्चित झाला जे शहरी जलपायाभूत सुविधांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी विशेषतः उपयुक्त आहे.

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

CIDCO ट्रीटेड वॉटर टनेल प्रकल्प हा CIDCOच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षा धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग असून यात रायगड जिल्ह्यातील साई गाव ते विंधाणे गाव यांना जोडणाऱ्या 6.27 किमी लांबीच्या ट्रीटेड वॉटर टनेल आणि संबंधित कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर नवी मुंबईतील वाढत्या निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध पाण्याचा पुरवठा अधिक सक्षम होणार आहे. या ब्रेकथ्रूविषयी प्रतिक्रिया देताना पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सौ. कविता शिरवईकर म्हणाल्या:

“आजचा TBM ब्रेकथ्रू हा अत्यंत आव्हानात्मक टनेलिंग मोहिमेचा यशस्वी समारोप दर्शवतो आणि यावर्षाच्या सुरुवातीला आमच्या टीमने साध्य केलेल्या विक्रमी उत्पादकतेची पुष्टी करतो. हा महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यासाठी सातत्यपूर्ण अचूकता, शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि अभियांत्रिकी, ऑपरेशन्स व सुरक्षा विभागांमधील अखंड समन्वय आवश्यक होता. कामगिरीचे मापदंड प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याची आमची क्षमता यातून अधोरेखित होते.”
CIDCOच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले:

“टनेलिंग ड्राइव्हचे यशस्वी पूर्णत्व आणि TBM ब्रेकथ्रू हा ट्रीटेड वॉटर टनेल प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. अशा उपलब्ध्यांमुळे नवी मुंबईच्या दीर्घकालीन विकासाला पाठबळ देणारी मजबूत आणि भविष्योन्मुख जलपायाभूत सुविधा उभारण्याच्या CIDCOच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळते, तसेच विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास मदत होते.”

टनेलिंग टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाचे पुढील बांधकाम टप्पे CIDCOच्या पायाभूत सुविधा विकास आराखड्यानुसार पुढे नेले जाणार आहेत. हा मैलाचा दगड पटेल इंजिनिअरिंगच्या यांत्रिक टनेलिंग क्षेत्रातील नेतृत्वाची आणि विविध भूवैज्ञानिक परिस्थितींमध्ये गुंतागुंतीचे भूमिगत प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या सिद्ध कामगिरीची पुनर्प्रतिष्ठा करतो

MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका?

Web Title: Patel engineering cidco water tunnel project tbm breakthrough national record

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 06:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका?
1

MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका?

Wanbury Pharma Company Growth: औषधनिर्माण क्षेत्रात वानबरीची दमदार प्रगती; ९ महिन्यांत वाढला ‘इतक्या’ कोटींचा महसूल
2

Wanbury Pharma Company Growth: औषधनिर्माण क्षेत्रात वानबरीची दमदार प्रगती; ९ महिन्यांत वाढला ‘इतक्या’ कोटींचा महसूल

Navi Mumbai Crime: हवालदाराने केली तरुणाची हत्या; नंतर मृतदेह पुरण्यासाठी केला 191 किलोमीटरचा थरारक प्रवास आणि…; कारण काय?
3

Navi Mumbai Crime: हवालदाराने केली तरुणाची हत्या; नंतर मृतदेह पुरण्यासाठी केला 191 किलोमीटरचा थरारक प्रवास आणि…; कारण काय?

Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल
4

Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

Feb 12, 2026 | 06:37 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 12, 2026 | 06:36 PM
मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

Feb 12, 2026 | 06:36 PM
Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Feb 12, 2026 | 06:33 PM
टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी; जखमींचा आकडाही आला समोर

टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी; जखमींचा आकडाही आला समोर

Feb 12, 2026 | 06:27 PM
आसामच्या राजकारणात AI व्हिडिओने घातला कहर; राजकीय वर्तुळात पसरले ‘जहर’

आसामच्या राजकारणात AI व्हिडिओने घातला कहर; राजकीय वर्तुळात पसरले ‘जहर’

Feb 12, 2026 | 06:27 PM
भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

Feb 12, 2026 | 06:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM