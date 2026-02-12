Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित ARAI ने सुमारे २० एकर क्षेत्रावर हे अत्याधुनिक केंद्र विकसित केले. भारतीय रस्ते व वाहतूक परिस्थिती लक्षात घेऊन उभारण्यात आलेली ही देशातील पहिली ‘स्मार्ट ॲडास टेस्ट सिटी’ आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:36 PM
India first Adas Test City in Maval's tanks India vehicle technology

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ॲडास टेस्ट सिटी’ निर्माण झाली आहे (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

वडगाव मावळ : सतिश गाडे : मावळ तालुक्यातील टाकवे येथे देशातील पहिली ‘ॲडास (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) टेस्ट सिटी’ साकारण्यात आली असून, यामुळे भारताच्या वाहन तंत्रज्ञान क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकले गेले आहे. (Maval News) ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) यांच्या पुढाकाराने उभारण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक केंद्राचे सादरीकरण ‘ॲडास शो २०२६’च्या माध्यमातून वाहन उद्योग प्रतिनिधी व पत्रकारांसमोर करण्यात आले. (Pune News)

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या ARAI ने सुमारे २० एकर क्षेत्रावर हे अत्याधुनिक केंद्र विकसित केले आहे. भारतीय रस्ते व वाहतूक परिस्थिती लक्षात घेऊन उभारण्यात आलेली ही देशातील पहिली ‘स्मार्ट ॲडास टेस्ट सिटी’ आहे. या केंद्रामध्ये ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीमसाठी सुरक्षित, नियंत्रित व पुनरावृत्तीयोग्य चाचणी वातावरण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहन उत्पादकांना भारतीय परिस्थितीनुसार त्यांच्या तंत्रज्ञानाची अचूक पडताळणी व प्रमाणिकरण करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

हे देखील वाचा : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास

ही सुविधा सिम्युलेशन, क्लोज्ड ट्रॅक टेस्टिंग तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवरील चाचण्यांमधील दरी कमी करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करणार आहे. परिणामी वाहन सुरक्षेत वाढ होऊन अपघात कमी करण्यास तसेच भविष्यातील स्मार्ट मोबिलिटीला चालना मिळणार आहे. ‘ॲडास शो २०२६’चे आयोजन ARAI च्या सहकार्याने करण्यात आले असून, या कार्यक्रमाला वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, देश-विदेशातील वाहन उत्पादक, तंत्रज्ञ, संशोधक तसेच टियर-१ पुरवठादार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी ARAI चे संचालक डॉ. रेगी मथाई, मोबिलआयचे उपाध्यक्ष एली लुस्किन, एचएआर टेक्नॉलॉजीजचे अभिजित सेनगुप्ता तसेच ARAI संस्थेचे सदस्य फरीद अहमद यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

डॉ. रेगी मथाई यांनी सांगितले की, ॲडास तंत्रज्ञान रस्ते सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून सुरक्षित, स्मार्ट आणि शाश्वत गतिशीलतेकडे वाटचाल करण्याच्या ARAI च्या वचनबद्धतेचे हे केंद्र प्रतीक आहे. ‘कॅपिटल गुड्स’ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या पाठबळामुळे या प्रकल्पाची उभारणी शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. या ‘ॲडास शो २०२६’मध्ये ऑटोमॅटिक क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रॅफिक साइन रिकग्निशन, ड्रायव्हर मॉनिटरिंग, पादचारी शोध, नाईट व्हिजन, ट्रॅफिक जॅम असिस्ट व ऑटोमॅटिक पार्किंग यांसारख्या अत्याधुनिक प्रणालींची थेट प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली.

हे देखील वाचा : डॉलर्सच्या अतिरिक्त आयातीबद्दल सरकार अस्पष्ट; Trade Deal खरंच फायद्याची की तोट्याची?

वडगाव मावळजवळ टाकवे परिसरात उभारण्यात आलेल्या या ॲडास टेस्ट सिटीमुळे भारताला ॲडास विकास व प्रमाणिकरण क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडी घेण्याची संधी मिळणार आहे. याचा थेट फायदा भारतीय वाहन उत्पादक, संशोधक तसेच भविष्यातील स्मार्ट मोबिलिटीला होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मावळ तालुका आणि पुणे जिल्हा देशाच्या वाहन तंत्रज्ञान नकाशावर ठळकपणे अधोरेखित झाला असून, स्थानिक पातळीवर रोजगार, संशोधन आणि औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 06:36 PM

