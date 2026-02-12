Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

भारतीय ऑटो बाजारात MG Motors ने त्यांची नवीन एसयूव्ही ऑफर केली आहे. MG Majestor असे या एसयूव्हीचे नाव असून याची प्री बुकिंग सुरु झाली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:40 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • MG Majestor ही नवीन एसयूव्ही भारतात सादर
  • एसयूव्हीची प्री बुकिंग 41000 रुपयांपासून सुरु
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतात MG Motors विविध सेगमेंटमध्ये उत्तम कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारला तर भारतात चांगली मागणी मिळताना दिसतेय. मात्र, आता कंपनीने त्यांची नवीन आणि पॉवरफुल एसयूव्ही भारतात सादर केली आहे. ही एसयूव्ही थेट SUV सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार Toyota Fortuner ला टक्कर देणार आहे.

एमजी मॅजेस्टर ही नवीन एसयूव्ही 12 फेब्रुवारी रोजी सादर झाली आहे. या एसयूव्हीची प्री-बुकिंग कधीपासून सुरू झाली? ती प्री-बुकिंग कशी करता येईल? आणि याची डिलिव्हरी कधीपासून सुरू होऊ शकते? चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

MG Majestor ची प्री बुकिंग सुरु

कंपनीकडून माहिती देण्यात आली आहे की या एसयूव्हीची प्री-रिझर्वेशन प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. ग्राहक ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून प्री-बुकिंग करू शकतात. यासाठी 41 हजार रुपये भरावे लागतील. रक्कम भरल्यानंतर वाहनाची प्री-बुकिंग निश्चित होईल.

पहिल्या 3,000 ग्राहकांना पाच वर्षांची अनलिमिटेड किलोमीटर वॉरंटी, पाच वर्षांची रोडसाइड असिस्टन्स आणि पाच लेबर-फ्री सर्व्हिसेस दिल्या जातील. याशिवाय, पहिल्या 1,000 ग्राहकांना कोणतीही जॉइनिंग फी न देता ICICI एमराल्ड क्रेडिट कार्डसाठी आमंत्रण देण्यात येणार आहे.

डिलिव्हरी कधी सुरू होणार?

कंपनीकडून अद्याप डिलिव्हरीची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, प्राधान्यक्रमाच्या आधारावर वाहनांची डिलिव्हरी केली जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

‘या’ आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच

किंमत किती असणार?

एमजीने सध्या मेजेस्टर एसयूव्हीचे केवळ अनावरण केले आहे. लवकरच तिचे अधिकृत लॉन्च होण्याची शक्यता असून, त्यावेळीच अचूक किंमत जाहीर करण्यात येईल.

फीचर्स

या एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात 12.3 इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, JBL ऑडिओ सिस्टम, एंबियंट लाइटिंग, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, मसाज सीट्स आणि लेव्हल 2 ADAS यांसारखी फीचर्स समाविष्ट आहेत.

दमदार इंजिन

मेजेस्टर एसयूव्ही दोन लिटर क्षमतेच्या टर्बो इंजिनसह उपलब्ध आहे. हे इंजिन 213 बीएचपी पॉवर आणि 478 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यासोबत आठ-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे.

Web Title: Mg majestor pre booking amount in 41000 rupees know delivery date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhago Mobility आणि Honda ची भागीदारी! पुढील 3 वर्षात देशभर इलेक्ट्रिक दुचाकी तैनात करण्याची योजना
1

Bhago Mobility आणि Honda ची भागीदारी! पुढील 3 वर्षात देशभर इलेक्ट्रिक दुचाकी तैनात करण्याची योजना

Skoda Slavia Facelift लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, टेस्टिंग दरम्यान मिळाली ‘ही’ माहिती
2

Skoda Slavia Facelift लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, टेस्टिंग दरम्यान मिळाली ‘ही’ माहिती

आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी
3

आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

‘या’ आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच
4

‘या’ आहेत भारतातील सर्वात जास्त मायलेज देणाऱ्या अफलातून कार, एकदा लिस्टवरून नजर फिरवाच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Feb 12, 2026 | 06:39 PM
नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

Feb 12, 2026 | 06:37 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 12, 2026 | 06:36 PM
मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

Feb 12, 2026 | 06:36 PM
Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Feb 12, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM