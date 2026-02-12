MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

एमजी मॅजेस्टर ही नवीन एसयूव्ही 12 फेब्रुवारी रोजी सादर झाली आहे. या एसयूव्हीची प्री-बुकिंग कधीपासून सुरू झाली? ती प्री-बुकिंग कशी करता येईल? आणि याची डिलिव्हरी कधीपासून सुरू होऊ शकते? चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी
कंपनीकडून माहिती देण्यात आली आहे की या एसयूव्हीची प्री-रिझर्वेशन प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. ग्राहक ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून प्री-बुकिंग करू शकतात. यासाठी 41 हजार रुपये भरावे लागतील. रक्कम भरल्यानंतर वाहनाची प्री-बुकिंग निश्चित होईल.
पहिल्या 3,000 ग्राहकांना पाच वर्षांची अनलिमिटेड किलोमीटर वॉरंटी, पाच वर्षांची रोडसाइड असिस्टन्स आणि पाच लेबर-फ्री सर्व्हिसेस दिल्या जातील. याशिवाय, पहिल्या 1,000 ग्राहकांना कोणतीही जॉइनिंग फी न देता ICICI एमराल्ड क्रेडिट कार्डसाठी आमंत्रण देण्यात येणार आहे.
कंपनीकडून अद्याप डिलिव्हरीची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, प्राधान्यक्रमाच्या आधारावर वाहनांची डिलिव्हरी केली जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
एमजीने सध्या मेजेस्टर एसयूव्हीचे केवळ अनावरण केले आहे. लवकरच तिचे अधिकृत लॉन्च होण्याची शक्यता असून, त्यावेळीच अचूक किंमत जाहीर करण्यात येईल.
या एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात 12.3 इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, JBL ऑडिओ सिस्टम, एंबियंट लाइटिंग, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, मसाज सीट्स आणि लेव्हल 2 ADAS यांसारखी फीचर्स समाविष्ट आहेत.
मेजेस्टर एसयूव्ही दोन लिटर क्षमतेच्या टर्बो इंजिनसह उपलब्ध आहे. हे इंजिन 213 बीएचपी पॉवर आणि 478 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यासोबत आठ-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे.