Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

बिग बॉस म्हणजे अनपेक्षित वळण! येथे दररोज नवनवीन मैत्री बनताना पाहायला मिळतात तर जुन्या मैत्री मिनिटांत तुटतानाही! सध्या बिग बॉसमध्ये एक वेगळाच गेम चालू आहे. बिग बॉसच्या घरात टोळी नावाचा एक प्रकार आहे. या प्रकारात घरातील काही सदस्य येतात. विशाल कोटियन हा त्या टोळीचा सरदार आणि रुचिता जामदार, अनुश्री माने आणि रोशन भजनकर, हे त्या टोळीतील सदस्य! अधूनमधून सागर कारंडेही या टोळीत घुसण्याचा प्रयत्न करतो, हे प्रेक्षकांच्या लक्षात तर आलेच असेल. पण बिग बॉसच्या घरातील वातावरण पाहिले तर ‘टोळी vs बाकीचे सगळे सदस्य’ असा एक अनोखा खेळ सुरु असलेला दिसून येत आहे. हळूहळू घरातील सगळे सदस्य निघून जातील आणि नंतर या टोळीलाच आपआपसात लढावे लागणार अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून बिग बॉसच्या घरात आणि बाहेर, दोन्हीकडे सुरूच आहे.
दरम्यान, बिग बॉसने एक नवा प्रोमो शेअर केला आहे. यंदाच्या पर्वाच्या पहिल्याच आठवड्यापासून राकेश बापट आणि विशाल कोटियन यांच्यात फार काही चांगले संबंध नसल्याचे नेहमीच दिसून येत आहे. विशालच्या मनात राकेशविषयी द्वेष किंवा राग असल्याचे नेहमीच जाणवते. पण आज शेअर करण्यात आलेल्या प्रोमोमध्ये हे स्पष्ट दिसून येत आहे की राकेश आणि विशाल एकदाचे समोरासमोर आले आहेत. स्वयंपाक घरात एकमेकांशी भिडत आहेत, तेव्हा विशाल राकेशला म्हणतो की “बोलायला फाटते तुझी…” तेव्हा राकेश विशालला म्हणतो की “माझी नाही फाटत, मुळात मला बोलायचंच नाहीये तुझ्याशी!” मग विशाल राकेशला म्हणतो की “बायकांमध्ये का जातो”. तेव्हा राकेश विशालला प्रत्युत्तरतो की भाई मी नाही जात तुझी बाई माझ्यावर येतेय. राकेश विशालला म्हणतो की “तुम्हा लोकांना मुद्दा मिळाला नाही तर तुम्ही लोकं माझ्यावर येता.”
View this post on Instagram
‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट
तेव्हा राकेश विशालला चॅलेंज देतो की “तुम्ही टोळी-टोळी काय खेळता? असेल हिम्मत तर एकटे उभे राहून कधी तरी खेळून दाखवा मला.” आता टोळी या चॅलेंजचे उत्तर खरंच देईल की ह्या कानाने ऐकून त्या कानाने उडत नेईल? या गोष्टींवर बिग बॉसच्या घरातील पुढचा गेम आधारित आहे.