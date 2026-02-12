Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

सिनेमागृहात रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा " उत्तर " हा चित्रपट लवकरच झी 5 मराठीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:40 PM
उत्तर हा सिनेमा एक हळुवार आणि भावना आधारित आई‑मुलाचा नात्याचा प्रवास दर्शवणारी कथा आहे, ज्यात तंत्रज्ञान (AI) आणि मानवी नात्यांचा संगम प्रेक्षकांना भावतो. या चित्रपटात अभिनयची भूमिका ही लक्षवेधी ठरली. चित्रपटातील निनाद या पात्राबद्दल अभिनेते अभिनय बेर्डे म्हणाला, “मला वाटतं लेखक-दिग्दर्शकांनी या पात्राचा प्रवास आणि त्याची मानसिकता अतिशय वास्तववादी पद्धतीने रचली आहे. जेन Z पिढी आता पुढे येत आहे, ती कामाच्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील मोठा घटक बनत आहे. त्यामुळे त्या पिढीसमोर असलेले सगळे प्रश्न, त्यांचे फायदे आणि तोटे हे सगळं पटकथेत आणि चित्रपटात असणं गरजेचं होतं. या प्रक्रियेत मला देखील त्या पिढीबद्दलचं माझं आकलन पुन्हा शोधावं लागलं. जेव्हा मी पहिल्यांदा कथा ऐकली, तेव्हा मला कधीच वाटलं नव्हतं की मी ‘उत्तर’सारखा चित्रपट करेन. मला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या शैलीतील चित्रपट करायची इच्छा होती, पण असा विषय कधीच माझ्या कल्पनेत नव्हता. हा माझ्यासाठी पूर्णपणे नवा दृष्टिकोन होता आणि त्यामुळेच हा अनुभव अधिक आनंददायी ठरला. हा नवा दृष्टिकोनच मला या चित्रपटाचा भाग व्हावंसं वाटण्याचं कारण ठरला.

शूटिंग करताना मला जाणवलंच नाही की चित्रपटात इतकी शांतता असेल की फ्रेम्स इतक्या स्थिर राहतील आणि चित्रपटाला ‘श्वास घेण्याची’ जागा दिली जाईल. हे मला फक्त अंतिम कट पाहिल्यावर कळलं. मला माझ्या पात्राची मानसिक अवस्था आणि तो भावनिकदृष्ट्या काय अनुभवतो आहे हे माहीत होतं, त्यामुळे मी फक्त त्या दृष्टिकोनातूनच काम करत होतो. भावनिक ओझं पेलण्यासाठी माझ्या सहकलाकारांनी खूप मदत केली. संयम हा माझ्या स्वभावातच आहे; मी स्वतःच्या आयुष्यातही खूप संयमी आहे. अगदी गरज असेल तेव्हाच मी व्यक्त होतो. पात्राच्या भूतकाळातून आलेलं भावनिक ओझं माझ्याही आयुष्यातील काही अनुभवांसारखंच होतं. माझं बालपण फार सोपं नव्हतं. माझ्या वडिलांचं निधन झालं होतं आणि माझं बरंचसं बालपण वसतिगृहात गेलं. काही अनुभव मी खूप काळ मनात साठवून ठेवले होते, आणि तेच अनुभव माझ्या अभिनयाला मदत करतील असं मला कधी वाटलंच नव्हतं. शूटिंगदरम्यान दिग्दर्शक आणि छायाचित्रकार (DOP) यांना शांततेचं महत्त्व माहीत होतं, पण मी फक्त ते अनुभवत होतो.”

आईच्या भूमिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी त्यांचा वेगळा दृष्टीकोन मांडला आहे. या पात्राबद्दल त्या म्हणाल्या, “मला आधीच माहिती होते की हा विषय आणि ज्या प्रकारे तो मांडला गेला आहे, तो अनेक लोकांना भिडेल आणि तसेच झाले. यात फारसे आश्चर्य नव्हते. मात्र प्रेक्षकांनी कथेशी निर्माण केलेली भावनिक नाळ पाहून मी थक्क झाले. लोकांनी तो चित्रपट पुन्हा पुन्हा पाहायला जात होते, हे मला खूप आवडले, अशाच प्रकारच्या प्रेक्षकांची आम्ही स्वप्ने पाहतो. अनेक लोकांना तो थिएटरमध्ये पाहायचा होता पण ते शक्य झाले नाही, आणि आता ZEE5 वर तो दाखवला जात आहे, त्यामुळे मी खूप उत्सुक आहे.हा चित्रपट प्रामुख्याने ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मुळे पुढे गेला. आम्हाला उत्तम समीक्षणे मिळाली, हे नक्कीच आनंददायी होते, पण खऱ्या अर्थाने लोकांमधील चर्चेमुळेच तो पुढे पोहोचला. अनेक व्हॉट्सअॅप ग्रुप्समध्ये चित्रपटाबद्दल चर्चा होत होती आणि माझ्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी ते मेसेजेस मला पाठवले. लोकांना चित्रपट आणि माझी भूमिका आवडली हे कळून मला खूप आनंद झाला. ते खूप भावनिक आणि भारावून टाकणारे होते” . लवकरच उत्तर झी 5 वर प्रदर्शित होणार असून आई आणि मुलाच्या नात्यातील ही गोष्ट उलगडणार आहे.

