Arbaz Shaikh : मुंढेंनी सैराट फेम सल्याची हाक ऐकली! अभिनेत्याने रडत शेअर केला व्हिडीओ, FDA ने रुग्णालयात टाकली धाड अन्…

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या संपूर्ण प्रकाराची नोंद घेत FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी थेट त्या रुग्णालयात धाड टाकली आहे. सोलापुरातील नोबेल हॉस्पिटलवर ही धाड टाकण्यात आली आहे. तसेच अभिनेत्याच्या म्हणण्यानुसार हे रुग्णालय रुग्णालयांतर्गत असणाऱ्या मेडिकलमधूनच औषध खरेदीची सक्ती करत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. FDA च्या तपासानुसार हॉस्पिटलमधील फातिमा फार्मसीमध्ये गंभीर त्रुटीही आढळल्या आहेत. यानंतर संबंधित मेडिकलमधील औषध विक्री तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
काय म्हणाला होता अभिनेता अरबाज शेख?
अरबाज शेखने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. वडील गंभीर आजारी आहेत, अशामध्ये रुग्णालयाच्या मनमानी कारभाराचा त्याच्यावर झालेला परिणाम त्याच्या डोळ्यातून वाहत आहे. अभिनेता सांगतो की, “माझ्या वडिलांना ब्रेन हॅमरेज आणि त्यानंतर हृदयविकाराचा त्रास झाल्याने त्यांना सोलापूरच्या नोबल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला 10 हजार रुपये डिपॉजिट भरण्यास सांगण्यात आले. मग उपचारासाठी औषधांची यादी देण्यात आली. ‘औषधे बाहेरून आणू शकतो का?’ हे विचारले असता ‘औषधे रुग्णालयातील मेडिकल मधूनच खरेदी करावे लागतील.’ असे सांगण्यात आले. त्या औषधांसाठी 40 हजारांहून जास्त खर्च आला. मुळात, बाहेरच्या मेडिकलमध्ये मला निम्म्याहून कमी खर्च आला असता.”
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डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की…
माध्यमांशी संवाद साधताना नोबेल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अरबाजच्या तक्रारी फेटाळल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की “अरबाजच्या वडिलांची प्रकृती गंभीर होती. आम्ही गरजेच्याच औषधांची यादी अरबाजला दिली होती. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्ती आम्ही केली नाही.”