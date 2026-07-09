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Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Updated On: Jul 09, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना शासनाकडून देण्यात येणारे बीएलओ चे काम तात्काळ काढून घ्यावे, आणि याशिवाय इतरही अशैक्षणिक कामे जी शिक्षकांवर लादली जातात ती कमी करावी, टीईटी ची परीक्षा अट रद्द करावी.

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राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना शासनाकडून देण्यात येणारे बीएलओ चे काम तात्काळ काढून घ्यावे, आणि याशिवाय इतरही अशैक्षणिक कामे जी शिक्षकांवर लादली जातात ती कमी करावी, टीईटी ची परीक्षा अट रद्द करावी., आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करावी सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया बिंदू नामावली प्रमाणे राबवावी यासह आम्हाला मुलांना शिकवू द्या या अशैक्षणिक कामांमुळे ज्ञानदानाचे काम मागे पडत असून शिक्षकांना यामुळे मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे ही कामे ताबडतोब मागे घ्यावीत यासह इतर मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी जोरदार धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये 26 शिक्षक संघटनांनी सहभाग घेतला होता.

Follow Us:
विस्तार

 

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना शासनाकडून देण्यात येणारे बीएलओ चे काम तात्काळ काढून घ्यावे, आणि याशिवाय इतरही अशैक्षणिक कामे जी शिक्षकांवर लादली जातात ती कमी करावी, टीईटी ची परीक्षा अट रद्द करावी., आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करावी सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया बिंदू नामावली प्रमाणे राबवावी यासह आम्हाला मुलांना शिकवू द्या या अशैक्षणिक कामांमुळे ज्ञानदानाचे काम मागे पडत असून शिक्षकांना यामुळे मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे ही कामे ताबडतोब मागे घ्यावीत यासह इतर मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी जोरदार धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये 26 शिक्षक संघटनांनी सहभाग घेतला होता.

Web Title: Sangli teachers protest dont harass us let the children learn

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Published On: Jul 09, 2026 | 03:44 PM

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