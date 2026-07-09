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BSNL ने लाँच केला नवा सॅटेलाईट फोन; खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला घ्यावी लागणार परवानगी

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:20 PM IST
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सारांश

सॅटेलाइट फोन उपग्रहाशी जोडलेला असतो. सिग्नल पाठवण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी त्याला मोबाईल नेटवर्कची आवश्यकता नसते. तो थेट उपग्रहाला सिग्नल पाठवतो आणि तिथून ते प्राप्त करतो.

BSNL ने लाँच केला नवा सॅटेलाईट फोन; खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला घ्यावी लागणार परवानगी

BSNL ने लाँच केला नवा सॅटेलाईट फोन; खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला घ्यावी लागणार परवानगी

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विस्तार

नवी दिल्ली : देशातील एकमेव सरकारी मालकीची कंपनी बीएसएनएलने एक नवीन सॅटेलाइट फोन लाँच केला आहे. ज्या भागात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे हा फोन उपयुक्त ठरणार आहे. नावाप्रमाणेच, हा फोन सॅटेलाईटला जोडून काम करतो. बीएसएनएलने सांगितले की, हा हँडसेट जागतिक सॅटेलाइट नेटवर्क प्रोव्हायडर इनमारसॅटच्या भागीदारीत विकसित करण्यात आला आहे.

भारतात सॅटेलाईट फोन बाळगणे बेकायदेशीर आहे. जर तुम्ही तो खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला आधी सरकारी परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगीशिवाय खरेदी केल्यास किंवा बाळगल्यास तुम्ही कायदेशीर अडचणीत येऊ शकता. बीएसएनएलच्या म्हणण्यानुसार, सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी असूनही हा फोन क्रिस्टल-क्लिअर व्हॉईस कॉलची सुविधा देईल आणि आपत्कालीन सपोर्टसह येतो. फोनची रचना मजबूत आणि टिकाऊ आहे, ज्यामुळे तो खाली पडल्यास तुटणार नाही आणि त्याची बॅटरी दीर्घकाळ टिकते.

बीएसएनएलने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, हा सॅटेलाइट फोन संरक्षण, सागरी, आपत्ती व्यवस्थापन, खाणकाम, दुर्गम भागातील कामकाज आणि साहसी प्रवासासाठी योग्य आहे. कंपनी सर्वसामान्यांसाठी त्याचे विपणन करत नाही. या सरकारी मालकीच्या सॅटेलाइट फोनची किंमत 134166 आहे. तुम्ही तो तुमच्या जवळच्या BSNL कार्यालयातून खरेदी करू शकता. मात्र, तो खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला दूरसंचार विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. याशिवाय, तुम्ही सॅटेलाइट फोन खरेदी करू शकणार नाही.

सॅटेलाइट फोन कसा काम करतो?

नावाप्रमाणेच, सॅटेलाइट फोन उपग्रहाशी जोडलेला असतो. सिग्नल पाठवण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी त्याला मोबाईल नेटवर्कची आवश्यकता नसते. तो थेट उपग्रहाला सिग्नल पाठवतो आणि तिथून ते प्राप्त करतो. यामुळे जिथे मोबाईल नेटवर्क नाही अशा ठिकाणी वापरण्यासाठी तो योग्य ठरतो. म्हणूनच त्याचा वापर जहाजांवर आणि इतर ठिकाणी केला जातो.

Samsung Galaxy A27 5G च्या विक्रीला भारतात सुरुवात

टेक कंपनी सॅमसंगने अलीकडेच लाँच केलेल्या सॅमसंग गॅलेक्सी ए२७ ५जी स्मार्टफोनची विक्री आता भारतात अधिकृतपणे सुरु करण्यात आली आहे. मिड रेंज किंमतीत लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन आता ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह आणखी कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

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Web Title: Bsnl launches new satellite phone

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:20 PM

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