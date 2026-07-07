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  • Mumbai Corruption In The Name Of Ram Shiv Sainiks Stage A Massive Protest In Bhayandar Against The Ayodhya Issue

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

अयोध्येतील राम मंदिर चोरीप्रकरणाच्या निषेधार्थ मीरा-भाईंदरमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. भाईंदर पूर्व येथील प्रभू श्रीराम मंदिरात शिवसैनिकांच्या वतीने श्रीराम रक्षा स्तोत्राचे सामूहिक पठण आणि महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले.

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अयोध्येतील राम मंदिर चोरीप्रकरणाच्या निषेधार्थ मीरा-भाईंदरमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. भाईंदर पूर्व येथील प्रभू श्रीराम मंदिरात शिवसैनिकांच्या वतीने श्रीराम रक्षा स्तोत्राचे सामूहिक पठण आणि महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिकांनी सत्ताधाऱ्यांना सद्बुद्धी मिळावी तसेच जनतेच्या पैशाची होणारी कथित लूट थांबवावी, यासाठी प्रार्थना केली. राम मंदिराशी संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. राम भक्तांच्या भावना दुखावणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला सहन केले जाणार नाही, असा इशारा देत शिवसैनिकांनी या प्रकरणाचा निषेध नोंदवला. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने शिवसैनिक आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.

Follow Us:
विस्तार

 

 

अयोध्येतील राम मंदिर चोरीप्रकरणाच्या निषेधार्थ मीरा-भाईंदरमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. भाईंदर पूर्व येथील प्रभू श्रीराम मंदिरात शिवसैनिकांच्या वतीने श्रीराम रक्षा स्तोत्राचे सामूहिक पठण आणि महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिकांनी सत्ताधाऱ्यांना सद्बुद्धी मिळावी तसेच जनतेच्या पैशाची होणारी कथित लूट थांबवावी, यासाठी प्रार्थना केली. राम मंदिराशी संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. राम भक्तांच्या भावना दुखावणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला सहन केले जाणार नाही, असा इशारा देत शिवसैनिकांनी या प्रकरणाचा निषेध नोंदवला. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने शिवसैनिक आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.

Web Title: Mumbai corruption in the name of ram shiv sainiks stage a massive protest in bhayandar against the ayodhya issue

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:32 PM

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