PM Narendra Modi : ‘दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर प्रहार…’, मेलबर्नमधील भाषणात मोदींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा केला उल्लेख

पंतप्रधान मोदी यांनी मेलबर्नच्या मार्व्हल स्टेडियममध्ये भारतीयांना संबोधित केले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या दहशतवादविरोधी मोहिमेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, जेव्हा दहशतवादी छावण्यांवरील स्फोटांचे पडसाद जगभर उमटले, तेव्हा जगाने भारताचा हेतू पाहिला आणि समजून घेतला.
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पंतप्रधान मोदींनी यावर जोर दिला की, भारत आता दहशतवादाविरोधात खंबीर आणि निर्णायक कारवाई करतो. ते म्हणाले की, जग भारताच्या संरक्षण प्रणालींची क्षमता आणि विश्वासार्हता पाहत आहे. मंचावरून पंतप्रधानांनी उपस्थितांना विचारले, “तुम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान दहशतवादी छावण्यांवरील स्फोट पाहिले असतीलच. तुम्हाला अभिमान वाटला नाही का?” उपस्थितांनी जोरदार टाळ्या वाजवून दाद दिली.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, २१ व्या शतकातील भारत आपल्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करत, एक विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा एक स्वप्न साकार होते, तेव्हा एका नवीन स्वप्नाचा जन्म होतो. जेव्हा एक ध्येय साध्य होते, तेव्हा एक मोठे ध्येय समोर येते. आमचा ‘अधिक प्रगती करा, अधिक साध्य करा’ यावर विश्वास आहे. मोदी म्हणाले की, भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच पहिल्या तीनमध्ये स्थान मिळवण्याचे त्याचे ध्येय आहे.
आपल्या भाषणात तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत आता जगातील दुसरी सर्वात मोठी ५जी बाजारपेठ बनली आहे आणि स्वदेशी ६जी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मेलबर्नमधील भारतीय समुदायाने दिलेल्या स्वागताची प्रशंसा करताना मोदी म्हणाले, “तुमची ऊर्जा आणि आमच्या ऑस्ट्रेलियन मित्रांनी दिलेले उबदार स्वागत खरोखरच खूप प्रभावी होते.” त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांचे आभार मानले आणि त्यांना “भारताचे खरे मित्र” म्हटले.
परदेशस्थ भारतीयांच्या भूमिकेची प्रशंसा करताना पंतप्रधान म्हणाले की, परदेशात राहत असतानाही भारतीय आपल्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेले राहतात आणि भारताची जागतिक प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सत्यनारायण कथा, गुरुद्वारा अरदास, भरतनाट्यम, भांगडा, क्रिकेट स्पर्धा आणि भारतीय चित्रपट महोत्सव यांसारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती परदेशात बहरत आहे.
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