Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

अहिल्यानगर शहरातील पाईपलाईन रोड परिसरामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कपड्याच्या दुकानात खरेदीसाठी आलेल्या दोन ग्राहकांनी दुकानदाराला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील कारवाई दरम्यान आरोपींच्या कुटुंबीयांनीही पोलिसांसोबत वाद घालत गोंधळ घातल्याचे समोर आले आहे. याबाबत घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, यावेळी आरोपींनी उपस्थित पोलिसांनाच दमदाटी करत हुज्जत घातली. त्यानंतर पोलीस या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणि आरोपींच्या घराची झाडाझडती घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले. त्यावेळी पोलीस घरी पोहोचताच आरोपींच्या घरातील इतर सदस्यांनी पोलिसांसमोरच जोरदार राडा घातला आणि मोठा गोंधळ निर्माण केला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि पोलिसांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी आता आरोपींच्या कुटुंबीयांवरही दुसरा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
अहिल्यानगर शहरातील पाईपलाईन रोड परिसरामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कपड्याच्या दुकानात खरेदीसाठी आलेल्या दोन ग्राहकांनी दुकानदाराला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील कारवाई दरम्यान आरोपींच्या कुटुंबीयांनीही पोलिसांसोबत वाद घालत गोंधळ घातल्याचे समोर आले आहे. याबाबत घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, यावेळी आरोपींनी उपस्थित पोलिसांनाच दमदाटी करत हुज्जत घातली. त्यानंतर पोलीस या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणि आरोपींच्या घराची झाडाझडती घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले. त्यावेळी पोलीस घरी पोहोचताच आरोपींच्या घरातील इतर सदस्यांनी पोलिसांसमोरच जोरदार राडा घातला आणि मोठा गोंधळ निर्माण केला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि पोलिसांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी आता आरोपींच्या कुटुंबीयांवरही दुसरा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.