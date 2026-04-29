आता आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही; UIDAI ने बदलले नियम

बँकिंग, शाळा प्रवेश किंवा सरकारी योजनांसाठी नागरिक सर्रास आधारचा वापर जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून करत होते. मात्र, आधार नोंदणी करताना अनेकदा जन्मतारीख अंदाजे किंवा कोणत्याही ठोस कागदपत्राशिवाय नोंदवली जाते.

Updated On: Apr 29, 2026 | 01:01 PM
नवी दिल्ली : आधार कार्डबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) एक परिपत्रक जारी करून स्पष्ट केले की, आधार कार्डला आता जन्मदिनाचा पुरावा मानले जाऊ नये. आधार कार्डवरून तुमची ओळख सिद्ध होऊ शकते. मात्र, तुमच्या जन्माची तारीख नाही.

आधार हे फक्त तुमच्या ओळखीचा आणि निवासाचा पुरावा असून, ते वय पडताळणीसाठी अधिकृत दस्तऐवज मानले जाणार नाही. बँकिंग, शाळा प्रवेश किंवा सरकारी योजनांसाठी नागरिक सर्रास आधारचा वापर जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून करत होते. मात्र, आधार नोंदणी करताना अनेकदा जन्मतारीख अंदाजे किंवा कोणत्याही ठोस कागदपत्राशिवाय नोंदवली जाते. त्यामुळे ही तारीख सरकारी नोंदींनुसार पूर्णपणे अचूक नसते. याच तांत्रिक त्रुटीमुळे न्यायालये आणि विविध सरकारी विभागांनी आधारला वयाचा अंतिम पुरावा मानण्यास नकार दिला आहे.

यूआयडीएआयच्या नियमांनुसार, या कागदपत्रांच्या आधारे आधारमधील जन्मतारीख सत्यापित मानली जाते. हा नियम नवीन नाही, पण आता तो स्पष्ट करण्यात आला आहे. पूर्वी लोक जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीसाठी आधारचा वापर करत होते, पण आता तुम्हाला थोडी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

जन्मतारखेसाठी अधिकृत पत्र कोणते?

– जन्म प्रमाणपत्र : सर्वांत प्राथमिक आणि विश्वसनीय पुरावा.
– दहावीची गुणपत्रिका : बोर्डाचे अधिकृत प्रमाणपत्र.

– पासपोर्ट : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेला पुरावा.
– शालेय प्रमाणपत्र : शाळा किंवा महाविद्यालयाचा दाखला.

– सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र : अधिकृत जन्मतारीख प्रमाणपत्र.

आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता

आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. शाळा, कॉलेज, ऑफीस, क्लास, बँक, सर्व ठिकाणी आधार कार्डची गरज असते. सरकारी काम करण्यासाठी आधार कार्ड अत्यंत आवश्यक असते. याच महत्त्वाच्या आधार कार्डमध्ये आता मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत आधार कार्डवर तुम्हाला तुमचा फोटो, तुमचे नाव, वडीलांचे/नवऱ्याचे नाव, घरचा पत्ता, जन्मतारीख आणि आधार नंबर अशी माहिती पाहायला मिळत होती. मात्र आता ही सर्व माहिती आधार कार्डवरून गायब होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 12:54 PM

