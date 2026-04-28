Sanjay Gaikwad : गायकवाड विरुद्ध पुरोगामी संघटना; बुलढाण्यात आज पुस्तकावरून ‘आमने-सामने’ची शक्यता

बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या निषेधार्थ बुलढाण्यात आज दिवंगत कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाचे वाचन होणार आहे, यासाठी पुरोगामी संघटनेतील अनेक कार्यकर्ते दाखल झालेले आहेत. दरम्यान, पुस्तक वाचायला आम्ही देखील जाऊ, परंतु छत्रपती शिवरायांचा जर एकेरी उल्लेख झाला तर शिवप्रेमींना आम्ही आवरू शकणार नाही! असा इशारा बुलढाणा चे आमदार संजय गायकवाड यांनी दिला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मी सगळ्यांना उरून पुरतो, मी चांगल्या भावनेतून ते वक्तव्य केले होते’ असे आमदार गायकवाड म्हणाले.
