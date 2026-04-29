May Panchak 2026: मे महिन्यात सुरू होत आहे रोग पंचक, या दिवसांत आरोग्याबाबत राहावे सावध

वैशाख महिन्यामध्ये पंचक लागत आहे. यावेळी पंचक रविवार, १० मे रोजी येत आहे. पंचकामध्ये शुभ कार्य केली जात नाही. या काळात काय करावे काय करू नये ते जाणून घ्या

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:50 PM
  • मे महिन्यात पंचक कधी सुरू होत आहे
  • रोग पंचक म्हणजे काय
  • पंचक कालावधीत काय करावे, काय करू नये
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, पंचक हा एक अशुभ काळ मानला जातो. नक्षत्रचक्रात २७ नक्षत्र असतात आणि यापैकी शेवटच्या पाच नक्षत्रांना ‘दूषित’ मानले जाते. जेव्हा चंद्र कुंभ आणि मीन राशीत प्रवेश करतो आणि पाच नक्षत्रांमधून (धानिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा आणि रेवती) जातो, तेव्हा पंचक काळ येतो.

मे महिन्यात कधी आहे पंचक

मेमध्ये हिंदू पंचांगानुसार वैशाख महिना असेल. यावेळी १० मे ते १४ मे या कालावधीत पंचक पाळले जाईल. पंचक रविवारी सुरू होत असल्याने त्याला रोग पंचक म्हटले जाईल. वेगवेगळ्या दिवशी सुरू होणाऱ्या पंचकांची नावेही वेगवेगळी असतात. मे महिन्यात येणाऱ्या पंचकाला ‘रोग पंचक’ म्हटले जाईल. रोग पंचकाची सुरुवात रविवार, १० मे रोजी दुपारी १२:०८ वाजता होईल आणि गुरुवार, १४ मे रोजी रात्री १०:३४ वाजता संपेल.

रोग पंचक म्हणजे काय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, पाच प्रकारच्या पंचकांपैकी रोग पंचक सर्वात संवेदनशील मानले जाते. रोग पंचक आरोग्य, ऊर्जा आणि मानसिक संतुलनाशी संबंधित असल्यामुळे जेव्हा चंद्र विशिष्ट नक्षत्रांमधून (धानिष्ठा ते रेवती) संक्रमण करतो, तेव्हा रोग पंचक घडते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार पूर्वा भाद्रपदा हे रोगकारक नक्षत्र आहे, म्हणजेच या नक्षत्रात आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते. रोग पंचकादरम्यान आरोग्याच्या समस्या वाढू शकतात, जुने आजार पुन्हा उद्भवू शकतात किंवा मानसिक ताण आणि थकवा वाढू शकतो. शिवाय, रोग पंचक शुभ घटनांसाठी अशुभ मानले जाते. त्यामुळे, रोग पंचक अशुभ मानले जाते. म्हणून, रोग पंचकाच्या पाच दिवसांच्या कालावधीत तुम्ही काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

रोग पंचकाचा कोणाला असतो जास्त धोका

रोगपंचक काळात प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असले तरी, काही लोकांना त्याचा जास्त त्रास होतो, त्यामुळे अशा व्यक्तींनी अधिक सतर्क राहावे. ज्यांना आधीपासूनच काही वैद्यकीय समस्या आहेत, वृद्ध आणि लहान मुले, मानसिक तणाव किंवा चिंतेने ग्रस्त असलेले, तसेच जे लोक प्रवास करतात किंवा खूप प्रवास करतात, त्यांनी रोगपंचक काळात सावधगिरी बाळगून स्वतःची विशेष काळजी घ्यावी.

पंचक काळात काय करू नये

घर बांधू नका

दक्षिणेकडे प्रवास करू नका

अंत्यसंस्काराच्या वेळी विशेष नियमांचे पालन करा

लाकूड गोळा करू नका

याशिवाय, रोग पंचकाच्या काळात लग्न, साखरपुडा, प्रवास, नामकरण सोहळा, गृहप्रवेश किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करणे देखील करू नये.

पंचक काळात काय करावे

भगवान विष्णू किंवा शिवाची पूजा करा.

‘ओम नमो नारायणाय’ किंवा ‘महामृत्युंजय मंत्रा’चा जप करा.

गाई, जनावरे, पक्षी आणि गरजू लोकांना भोजन द्या.

मानसिक आणि शारीरिक लाभांसाठी ध्यान आणि योगाभ्यास करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: रोग पंचक म्हणजे काय?

    Ans: रोग पंचक हा हिंदू पंचांगानुसार येणारा असा काळ मानला जातो, ज्यामध्ये आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढण्याची शक्यता असते.

  • Que: रोग पंचकाला “रोग” का म्हणतात?

    Ans: या काळात हंगामी बदलांमुळे सर्दी, ताप, त्वचेचे त्रास किंवा इतर आजार वाढू शकतात, म्हणून याला “रोग पंचक” म्हटले जाते.

  • Que: रोग पंचकाचा ज्योतिषाशी काय संबंध आहे?

    Ans: ज्योतिषानुसार या काळात काही नक्षत्रांच्या प्रभावामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्याचा परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो असे मानले जाते.

Published On: Apr 29, 2026 | 12:50 PM

