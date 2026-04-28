Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Akola Garbage Issue News Akola Shaken Desecration Of Shaheed Bhagat Singhs Memorial Out Of Political Vendetta

Akola Garbage Issue News : अकोला हादरलं! राजकीय सूडबुद्धीतून शहीद भगतसिंग यांच्या स्मारकाची विटंबना?

प्रभाग क्रमांक ३ आणि प्रभाग क्रमांक ५ यांच्यातील वाद आता उघडपणे समोर आला असून, यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:08 PM

Follow Us:

अकोला शहरातील लहान उमरी परिसरात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रभाग क्रमांक ३ आणि प्रभाग क्रमांक ५ यांच्यातील वाद आता उघडपणे समोर आला असून, यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, प्रभाग क्रमांक ५ मधील काही नागरिकांकडून प्रभाग क्रमांक ३ मधील मुख्य मार्गावर, वीर भगतसिंग यांच्या पुतळ्याजवळ वारंवार घनकचरा टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत प्रभाग क्रमांक ३ चे नगरसेवक हरीश काळे यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित प्रकारावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, आज या वादाला आणखी वेगळे वळण मिळाले. नगरसेवक हरीश काळे यांनी कथित निषेध म्हणून प्रभाग क्रमांक ५ मधील वीर भगतसिंग पुतळ्यासमोर मोठ्या प्रमाणात घनकचरा आणून टाकल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून नागरिकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला आहे.विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यवीर शहीद भगतसिंग यांच्या पुतळ्यासमोर कचरा टाकण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या महापुरुषांच्या पुतळ्याजवळ अशा प्रकारे घनकचरा टाकणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, राजकीय वादाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणे आणि महापुरुषांच्या स्मारकांचा वापर करणे चुकीचे असून यामुळे परिसरातील स्वच्छतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. तसेच या प्रकारामुळे दुर्गंधी पसरत असून नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Follow Us:

अकोला शहरातील लहान उमरी परिसरात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रभाग क्रमांक ३ आणि प्रभाग क्रमांक ५ यांच्यातील वाद आता उघडपणे समोर आला असून, यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, प्रभाग क्रमांक ५ मधील काही नागरिकांकडून प्रभाग क्रमांक ३ मधील मुख्य मार्गावर, वीर भगतसिंग यांच्या पुतळ्याजवळ वारंवार घनकचरा टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत प्रभाग क्रमांक ३ चे नगरसेवक हरीश काळे यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित प्रकारावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, आज या वादाला आणखी वेगळे वळण मिळाले. नगरसेवक हरीश काळे यांनी कथित निषेध म्हणून प्रभाग क्रमांक ५ मधील वीर भगतसिंग पुतळ्यासमोर मोठ्या प्रमाणात घनकचरा आणून टाकल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून नागरिकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला आहे.विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यवीर शहीद भगतसिंग यांच्या पुतळ्यासमोर कचरा टाकण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या महापुरुषांच्या पुतळ्याजवळ अशा प्रकारे घनकचरा टाकणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, राजकीय वादाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणे आणि महापुरुषांच्या स्मारकांचा वापर करणे चुकीचे असून यामुळे परिसरातील स्वच्छतेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. तसेच या प्रकारामुळे दुर्गंधी पसरत असून नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Web Title: Akola garbage issue news akola shaken desecration of shaheed bhagat singhs memorial out of political vendetta

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 08:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय
1

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
2

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
3

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
4

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

May 15, 2026 | 03:39 PM
घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

May 15, 2026 | 03:20 PM
Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

May 15, 2026 | 03:19 PM
Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

Tinder ने ‘या’ राशीच्या लोकांना दिली Good News! सुरु केला Astrology Mode, डेटिंग होणार सोपी?

May 15, 2026 | 03:19 PM
Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

May 15, 2026 | 03:19 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

छत्रपती संभाजीनगरचा ‘वनवास’ संपला! ३३ वर्षांनंतर विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी; ४८७ ‘वगळलेले’ भागही समाविष्ट

May 15, 2026 | 03:14 PM
फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

May 15, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM