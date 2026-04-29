Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Jalgaon Accident Horrific Crash Involving A Vehicle Carrying A Newlywed Bride Three People Die On The Spot

Jalgaon Accident: नववधूला घेऊन जाणाऱ्या गाडीचा भीषण अपघात; तिघांचा जागीच मृत्यू

जळगावच्या धरणगाव येथे नववधूला घेऊन जाणाऱ्या क्रुझर वाहनाचा भीषण अपघात झाला. चाक निखळून वाहन ट्रकला धडकल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी असून एका बालकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • क्रुझर वाहनाचे चाक निखळून ट्रकला जोरदार धडक
  • नववधूसह 3 जणांचा जागीच मृत्यू, 6 जखमी
  • एका लहान बालकाची प्रकृती गंभीर; रुग्णालयात उपचार सुरू
जळगाव: जळगाव येथून अपघाताची बातमी समोर आली आहे. नवरीला परत घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचा भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. क्रुझर वाहनाचे पुढील चाक निखळल्यामुळे वाहन ट्रकला धडकले आणि ही धडक इतकी भीषण होती की यात वाहन पलटी झाले आहे. या दुर्दैवी अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अन्य सहा जण गंभीर जखमी झाले आहे. ही हृदयद्रावक घटना धरणगाव तालुक्यातील वराड सिम येथे घडली.

Bihar Crime: शेजाऱ्याने अल्पवयीन मुलीला फूस लावून शेतात नेले; तोंड, हात-पाय बांधले आणि निर्घृण कृत्य

कुटुंबावर शोककळा

गुजरात व्यापी येथून अकोला येथे जात असताना नववधूच्या वाहनाचा अपघात झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यानंतर जळगाव जिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांनी एकच आक्रोश केल्याचे दिसून आलं. या दुर्दैवी घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून काळानं अशी अचानक झडप घातल्याने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. पूजा रवी वाघळकर, असे मृत नववधूचे नाव आहे. तर दत्तू भागवत, जगदीश वाघळकर अशी इतर मृतकाची नावे आहेत.

जळगावात क्रिकेटनंतर वाद भडकला, “तुम्ही कुठले?” म्हणत चॉपरने हल्ला; 3 जखमी

जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका किरकोळ वादातून चॉपरने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात तीन जण जखमी झाले. ही घटना जळगाव शहरातील मेहरूण तलाव परिसरात रविवारी रात्री घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे.

काय घडलं नेमकं?

रविवारी क्रिकेटचा सामना संपल्यानंतर मेहरूण तलाव परिसरात दोन गट समोरासमोर आले. यावेळी “तुम्ही कुठले?” या एका किरकोळ प्रश्नावरून वादाला सुरुवात झाली. हा वाद हळूहळू विकोपाला गेला आणि दोन्ही गटांनी एकमेकांवर चॉपर आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला चढवला. या हल्ल्यात राहुल सोनवणे, चेतन सोनवणे आणि मोहीत महाजन हे तिघे गंभीर जखमी झाले आहे. एवढेच नाही तर ते रक्ताच्या थारोळ्यात असलेला व्हिडीओ शोषलं मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. विक्रांत राणे, मोहीत महाजन आणि निलेश सपकाळे असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या तरुणांची नावे आहेत. जखमी असलेला मोहीत महाजन याला उपचार मिळण्याऐवजी पोलिसांनी बराच वेळ पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले, असा दावा त्याच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

Mumbai Crime: सायन-पनवेल हायवेवर भीषण अपघात! मवाशी ब्रिजजवळ पायलिंग रिग कोसळली; पोलीस कॉन्स्टेबल ठार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कसा घडला?

    Ans: क्रुझर वाहनाचे पुढील चाक निखळल्यामुळे वाहन ट्रकला धडकले आणि पलटी झाले.

  • Que: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: नववधूसह तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: जखमींची स्थिती कशी आहे?

    Ans: सहा जण जखमी असून एका लहान बालकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

Web Title: Jalgaon accident horrific crash involving a vehicle carrying a newlywed bride three people die on the spot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू
1

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
2

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
3

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
4

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM