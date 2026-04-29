Tehran Wedding : आंदोलकच बनले वऱ्हाडी! युद्धाच्या धामधुमीत इराणमध्ये रंगला लग्नाचा सोहळा, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर इराणमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत इराणच्या राजधानीत एक विवाह सोहळा पार पडला आहे. यातून लोकांची शांततेकडची ओढ पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 12:53 PM
  • युद्धाच्या छायेत इराणमध्ये रंगला लग्नाचा सोहळा
  • आंदोलकच बनले वऱ्हाडी
  • व्हिडिओ व्हायरल
सध्या पश्चिम आशियात अमेरिका इराण युद्धा (US Iran War) मुळे प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. दोन्ही देशांमधील वाद निवळण्याची काही चिन्हेच दिसेनात. यामुळे इराणची राजधानी तेहरानमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान या अंतोषाच्या वातावरणातच एक ऐतिहासिक घटना घडली आहे. तेहरामध्ये मुनिरिया चौकात एका जोडप्याचा विवाह सोहळा पार पडला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांपासून तेहरानमध्ये निदर्शने सुरु आहेत. यामुळे सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये मोठा गदारोळ उडाला आहे. या दरम्यान रविवारी (२६ एप्रिल) एका जोडप्याने आपला लग्न सोहळा उरकून घेतला आहे. विशेष म्हणजे या लग्नसोहळ्यात आंदोलकच वऱ्हाडी बनले आहेत. युद्धाच्या सावटात या जोडप्याने एकमेकांचा हात धरला आहे. आंदोलकांनी हातातील फलक खाली ठेवून टाळ्यांचा कडकडात नवविवाहित जोडप्याचे स्वागत केले आहे. त्यांना आशिर्वाद दिला आहे. अनेकजण त्यांना शुभेच्छा देत आहेत.

युद्धाच्या परिस्थिती हा सोहळा अत्यंत आनंदात पार पडला असून एक ऐतिहासिक घटना मानली जात आहे. विशेष म्हणजे केवळ एका जोडप्याने नव्हे तर आणखी काही जोडप्यांनी देखील लग्न केले आहेत. नागरिकांच्या मते, हा विवाह राजकीय तणावाविरोधातील शांततेचा पुकार आहे. हे केवळ दोन व्यक्तींचे मिलन नसून, तेहरानच्या जनतेची शांततेसाठी असलेली तडफड आणि सामान्य आयुष्याकडे परतण्याची ओढ दाखवणार क्षण आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 29, 2026 | 12:51 PM

