Latest Job Notification : नोकरीच्या शोधात तुम्ही असाल तर तुमच्यासाठी ही आनंदाची बातमी असणार आहे. कारण, देशातील आघाडीच्या ऊर्जा कंपन्यांपैकी ‘NTPC लिमिटेड’ या कंपनीने नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरूणांसाठी एक आकर्षक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. कंपनीने ‘कार्यकारी सहाय्यक’ (EXECUTIVE ASSISTANT) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले आहेत. तरी या भरती प्रक्रियेअंतर्गत एकूण २५० रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.
एखाद्या नामांकित सरकारी उपक्रमात आपले करिअर घडवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरूण-तरूणींसाठी ही एक सुवर्णसंधी मानली जात आहे. इच्छुक उमेदवार NTPC च्या careers.ntpc.co.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम NTPC च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांनी लॉग-इन करून अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. नंतर अर्ज शुल्क भरावे आणि अर्ज सादर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. शेवटी या संकेतस्थळावर उमेदवारांना संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर असा सल्ला दिला जातो की त्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची एक प्रत डाऊनलोड करून घ्यावी.
या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थेतून यांत्रिक अभियांत्रिकी (MECHANICAL ENGINEERING) किंवा विद्युत अभियांत्रिकी (ELECTRICAL ENGINEERING) विषयातील B.E. किंवा B.TECH पदवी असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना पदवी शिक्षणात किमान ४० टक्के गुण असणे गरजेचे आहे. या भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्ष निश्चित करण्यात आली आहे.
या भरतीच्या निवड प्रक्रियेत लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि कागदपत्रांची पडताळणी यांचा समावेश असेल. तसेच निवड झालेल्या उमेदवारांना दर महिन्याला अंदाजे ५५००० इतका पगार मिळेल. शिवाय कंपनीच्या धोरणांनुसार त्यांना वैद्यकीयसह इतर सोयी-सुविधांचाही लाभ मिळेल.