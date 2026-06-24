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‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’; पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले!

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:18 PM IST
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सारांश

पेपर फुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बदनामी केली जात आहे. त्यांनी सांगितले की, पेपर फुटीच्या निषेधार्थ जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी विविध राज्यांतून दिल्लीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. दुर्दैवाने, त्यांना "देशाचे तुकडे करू पाहणारे" असे लेबल लावले जात आहे.

पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले! (Photo Credit - X)

पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले! (Photo Credit - X)

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विस्तार
  • ‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’
  • पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले!
  • जाणून घ्या काय म्हणाले?
Arvind Kejriwal on Dharmendra Pradhan: आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी आरोप केला आहे की, पेपर फुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बदनामी केली जात आहे. त्यांनी सांगितले की, पेपर फुटीच्या निषेधार्थ जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी विविध राज्यांतून दिल्लीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. दुर्दैवाने, त्यांना “देशाचे तुकडे करू पाहणारे” असे लेबल लावले जात आहे.

केजरीवाल यांनी टिप्पणी केली की, भाजप आणि मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना पेपर फुटीविरोधातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पचनी पडत नाहीये. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत; तरीही, त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याऐवजी उलट विद्यार्थ्यांवरच हल्ले केले जात आहेत.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कमकुवत करण्याचे कारस्थान

केजरीवाल यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवून त्यांचे आंदोलन कमकुवत आणि बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे विद्यार्थी देशाचे तुकडे करू पाहत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानावर त्यांनी कडक आक्षेप घेत जोरदार टीका केली.

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सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानाचा व्हिडिओ शेअर करत केजरीवाल यांनी विचारले, “इतका अहंकार? पेपर फुटीविरोधात आंदोलन करणारी निष्पाप मुले देशाचे तुकडे करू इच्छितात, आणि तुम्ही त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करून देशाला ‘वाचवत’ आहात का?”

पेपर फूट: अब्जावधींचे मोठे रॅकेट

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आम आदमी पार्टी पेपर फुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी आहे. यापूर्वी, नीट (NEET) पेपर फुटीमुळे नैराश्यात गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलल्यानंतर केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, पेपर फुटीच्या या रॅकेटमध्ये अब्जावधी रुपयांची उलाढाल आहे आणि यात अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी पेपर फुटीच्या घटना घडतात; केंद्र सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेत अनियमितता दिसून येते. प्रत्येक वेळी पेपर फुटतो किंवा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची अनियमितता घडते. शेवटी हा हेतूचा प्रश्न आहे; त्यांचे हेतूच दुर्भावनापूर्ण आहेत.

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Web Title: Arvind kejriwal is furious that students protesting against the paper leak have been branded as anti nationals

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Published On: Jun 24, 2026 | 06:18 PM

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