‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’; पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले!

केजरीवाल यांनी टिप्पणी केली की, भाजप आणि मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना पेपर फुटीविरोधातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पचनी पडत नाहीये. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत; तरीही, त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याऐवजी उलट विद्यार्थ्यांवरच हल्ले केले जात आहेत.
केजरीवाल यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवून त्यांचे आंदोलन कमकुवत आणि बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे विद्यार्थी देशाचे तुकडे करू पाहत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानावर त्यांनी कडक आक्षेप घेत जोरदार टीका केली.
इतना अहंकार? पेपर लीक का विरोध करने वाले मासूम बच्चे देश के ‘टुकड़े-टुकड़े’ करना चाहते हैं… और आप उनका भविष्य बर्बाद करके देश बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी? वाह https://t.co/70weTBHwig — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 24, 2026
नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानाचा व्हिडिओ शेअर करत केजरीवाल यांनी विचारले, “इतका अहंकार? पेपर फुटीविरोधात आंदोलन करणारी निष्पाप मुले देशाचे तुकडे करू इच्छितात, आणि तुम्ही त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करून देशाला ‘वाचवत’ आहात का?”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आम आदमी पार्टी पेपर फुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी आहे. यापूर्वी, नीट (NEET) पेपर फुटीमुळे नैराश्यात गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलल्यानंतर केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, पेपर फुटीच्या या रॅकेटमध्ये अब्जावधी रुपयांची उलाढाल आहे आणि यात अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी पेपर फुटीच्या घटना घडतात; केंद्र सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परीक्षेत अनियमितता दिसून येते. प्रत्येक वेळी पेपर फुटतो किंवा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची अनियमितता घडते. शेवटी हा हेतूचा प्रश्न आहे; त्यांचे हेतूच दुर्भावनापूर्ण आहेत.
Anna Hazare Statement: ‘आप’मधील बंडावर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “स्वार्थ आला की माणसं तुटतात, दोष संघटनेचाच”