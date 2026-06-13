Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Assam Plane Crash Five Airforce Personnel Killed Court Of Inquiry Ordered

Assam Plane Crash : देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

आसाममध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेत देशाने 5 जांबाज जवानांना गमावले असून या घटनेमुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली आहे. दुर्घटनेनंतर भारतीय वायुसेनेकडून अपघाताच्या कारणांचा तपास करण्यासाठी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बचाव आणि तपास कार्य सुरू असून विमान अपघातामागील नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Assam Plane Crash News Marathi : आसाममधील जोरहाट हवाई तळावर (रौरिया हवाई तळ) भारतीय हवाई दलाचे (IAF) एक AN-32 विमान कोसळले. प्राथमिक माहितीनुसार, विमान उतरल्यानंतर आग लागली. ही घटना जोरहाट हवाई तळाच्या परिसरात घडली. हवाई तळावर उपस्थित असलेले अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. भारतीय हवाई दलाने एक निवेदन जारी करून सांगितले की, शनिवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास आसाममधील जोरहाट येथे एका नियमित उड्डाणादरम्यान त्यांचे एक AN-32 विमान कोसळले.

आसाममधील जोरहाट हवाई तळावर भारतीय हवाई दलाचे (IAF) अँटोनोव्ह एएन-३२ (Antonov An-32) हे वाहतूक विमान कोसळले आहे. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या दुःखद अपघातात पाच शूर जवानांनी राष्ट्रसेवेत सर्वोच्च बलिदान दिले आहे. मात्र, विमानाचा सह-वैमानिक गंभीर जखमी अवस्थेत अपघातातून बचावला असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर लगेचच, हवाई दलाने अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी चौकशी समितीचे आदेश दिले.

Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

शहीद झालेल्या शूर लष्करी जवानांची यादी…

स्क्वॉड्रन लीडर (Sqn Ldr) प्रशांत सिंग
फ्लाइट लेफ्टनंट (Flt Lt) शुभम कुमार
सार्जंट (Sgt.) (सार्जंट) जितेंद्र शर्मा
अग्निवीवयू खेमरम कुमावत
अग्निवीवयू दानिश आलम
एका अधिकृत निवेदनात, हवाई दलाने म्हटले आहे, “भारतीय हवाई दल शोकाकुल कुटुंबांप्रति तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त करते. संपूर्ण हवाई दल या दुःखाच्या प्रसंगी शहीदांच्या कुटुंबांसोबत खंबीरपणे उभे आहे.”

चौकशी समितीचे आदेश

अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेता, भारतीय हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अपघात कसा घडला याची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. जोरहाट हवाई तळाजवळ झालेल्या अपघाताच्या कारणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे—या अपघाताला तांत्रिक बिघाड, इंजिन निकामी होणे किंवा खराब हवामान कारणीभूत होते का, हे तपासले जाईल. या चौकशीत वाचलेल्या सह-वैमानिकाची साक्षही महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण अपघाताच्या वेळी तोच कॉकपिटमध्ये उपस्थित होता.

एएन-३२ आतापर्यंत २२ अपघातांमध्ये सामील

१९८६ पासून, भारतात एएन-३२ विमान अंदाजे २२ अपघातांमध्ये सामील झाले आहे. त्याचा सर्वात अलीकडील अपघात २०२५ मध्ये झाला. अपघातांचा इतिहास असूनही, एएन-३२ हे भारतीय हवाई दलाच्या सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या वाहतूक विमानांपैकी एक आहे आणि देशभरात रसद पुरवठा, सैन्य वाहतूक आणि विविध मोहिमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये, भारतीय हवाई दलाचे एक एसयू-३०एमकेआय (Su-30MKI) लढाऊ विमान नियमित प्रशिक्षण उड्डाणादरम्यान कोसळले. या अपघातात स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर यांचा मृत्यू झाला. विमानाने जोरहाट हवाई तळावरून उड्डाण केले होते. हा अपघात जोरहाट हवाई तळापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर, आसाममधील कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यातील बोकाजन उपविभागातील इंगलाँग एकोपी या डोंगराळ भागात घडला.

Weather Update : देशातील 25 राज्यांत 18 जूनपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता; एल निनोचा प्रभाव दिसणार

Web Title: Assam plane crash five airforce personnel killed court of inquiry ordered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले
1

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

घरात माणसं, मनात एकटेपणा! एकाकीपणाच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर!
2

घरात माणसं, मनात एकटेपणा! एकाकीपणाच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर!

NDA Cadets Salary Details: एनडीए ट्रेनिंग दरम्यान कॅडेट्सना किती पगार मिळतो? पहा एका क्लिकवर…
3

NDA Cadets Salary Details: एनडीए ट्रेनिंग दरम्यान कॅडेट्सना किती पगार मिळतो? पहा एका क्लिकवर…

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!
4

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Assam Plane Crash : देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Assam Plane Crash : देशाला मोठा धक्का! आसाम प्लेन क्रॅशमध्ये 5 जवान शहीद, एअरफोर्सकडून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश

Jun 13, 2026 | 03:52 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

Jun 13, 2026 | 03:45 PM
Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

Jun 13, 2026 | 03:44 PM
‘तू तुझे काम…’; Kane Williamson च्या निवृत्तीवर Virat Kohli भावुक; शेअर केली खास पोस्ट

‘तू तुझे काम…’; Kane Williamson च्या निवृत्तीवर Virat Kohli भावुक; शेअर केली खास पोस्ट

Jun 13, 2026 | 03:40 PM
निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

Jun 13, 2026 | 03:32 PM
Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Jun 13, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा