Weather Update : देशातील 25 राज्यांत 18 जूनपर्यंत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता; एल निनोचा प्रभाव दिसणार

नवी दिल्ली : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या आगमनाने आणि पश्चिमी वाऱ्यांच्या सक्रियतेमुळे देशाच्या अनेक भागांतील हवामानात बदल झाला आहे. उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना आणि मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी सर्वत्र पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. सक्रिय एल निनोमुळे मोसमी वाऱ्यांबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे आणि सक्रिय उत्तर पश्चिमी वाऱ्यांमुळे हवामानात लक्षणीय बदल झाले आहेत. गेल्या २४ तासांत जम्मू आणि काश्मीरपासून ते किनारपट्टीवरील कर्नाटकापर्यंत पाऊस आणि मेघगर्जना झाली आहे. तसेच, ताशी ५०-७० किमी वेगाच्या वाऱ्यांसह आलेल्या वादळांनी विविध भागांमध्ये हाहा:कार माजवला आहे. बिहारमध्ये वीज पडून १० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर पंजाबमध्ये पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हवामानातील हा बदल किमान १८ जूनपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
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दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर, हापूर, बिजनौर, शामली, मोरादाबाद, संभल, हाथरस आणि मथुरा येथे विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना आणि पाऊस झाला. हरियाणातील गोहाना, सोनीपत आणि रोहतकसह अनेक जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती होती. राजस्थानमधील डीग, भरतपूर, बयाना आणि धोलपूर येथेही जोरदार वारे आणि तुरळक पावसाची नोंद झाली.
बिहारमध्ये वीज पडून पाच जणांचा मृत्यू
बिहारमध्ये पावसादरम्यान वीज पडून खगरिया येथे पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि सात जण जखमी झाले, तर भागलपूर, मधेपुरा, सहर्सा आणि भोजपूर जिल्ह्यांमध्ये वीज पडून प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला.
पंजाब, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस
जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड, चंदीगड, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्येही सर्वत्र पाऊस झाला. अंदमान आणि निकोबार बेटे, झारखंड, ओडिशा आणि किनारपट्टीवरील कर्नाटकमध्ये मुसळधार पावसाची नोंद झाली. हिमाचल प्रदेशातील रोहतांगसह उंच शिखरांवर हिमवृष्टी झाली. कुल्लू आणि लाहौल खोऱ्यात मुसळधार पावसाची नोंद झाली.
मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज
हवामान विभागाने १८ जूनपर्यंत वायव्य भारतातील जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह तुरळक ठिकाणी पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यासोबत ताशी ४०-५० किमी वेगाचे वारे वाहतील.