Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Assam Air Force An32 Cargo Aircraft Crash Jorhat Airbase Assam Plane Crash News Marathi

Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

आसाममध्ये मोठी दुर्घटना घडली असून भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान जोरहाट एअरबेसवर लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विमान क्रॅश झाल्यानंतर घटनास्थळी बचाव आणि मदतकार्य सुरू करण्यात आले असून अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेमुळे संरक्षण यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आसामच्या जोरहाटमध्ये कोसळले भारतीय हवाई दलाचे विमान
  • भारतीय हवाई दलाचे एएन 32 विमान कोसळले
  • जोरहाटमध्ये भारतीय हवाई दलाचे विमान कोसळले
आसाममधील जोरहाट हवाई तळावर उतरल्यानंतर लगेचच भारतीय हवाई दलाच्या एएन-३२ मालवाहू विमानाला आग लागली. या घटनेमुळे हवाई तळावर घबराट पसरली आणि तातडीने आपत्कालीन प्रतिसाद सुरू करण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी (13 जून 2026) धावपट्टीवर उतरताच विमानाला अचानक आग लागली आणि त्यातून दाट धूर बाहेर पडू लागला. या भीषण दृश्यामुळे विमानतळ आणि हवाई दलाची अग्निशमन व बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि आग पसरण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी तातडीने आग विझवण्याचे काम सुरू केले.

वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल

प्राथमिक अहवालानुसार, जोरहाट हवाईपट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना एएन-३२ विमानाचा अपघात झाला. तथापि, भारतीय हवाई दलाने अद्याप या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या कारणांची चौकशी केली जाईल आणि अधिकृत पुष्टीनंतरच अधिक तपशील उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सध्या, प्रशासन आणि हवाई दलाचे अधिकारी घटनास्थळावरील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

मालवाहू विमान

सोव्हिएत काळात तयार झालेले एएन-३२ विमान, अनेक दशकांपासून भारतीय हवाई दलासाठी एक महत्त्वाचे वाहतूक विमान राहिले आहे. विशेषतः ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशांमध्ये रसद आणि सैन्याच्या वाहतुकीत या विमानाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तथापि, भूतकाळात हे विमान अनेक अपघातांमध्ये सामील झाले आहे, ज्यामुळे वेळोवेळी त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एएन-३२ म्हणजे काय?

एएन-३२ हे भारतीय हवाई दलाचे मध्यम पल्ल्याचे, दोन इंजिन असलेले वाहतूक विमान आहे, जे मूळतः तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या अँटोनोव्ह डिझाइन ब्युरोने विकसित केले होते. हे विमान खडतर भूभाग आणि जास्त उंचीवर उड्डाण करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जाते. गेल्या अनेक दशकांपासून, भारतीय हवाई दलाने एएन-३२ चा वापर सैन्य वाहतूक, शस्त्रे आणि रसद पुरवठा, आपत्ती निवारण कार्ये आणि मानवतावादी मदत मोहिमांसाठी केला आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुलनेने लहान, कच्च्या धावपट्टीवरून उड्डाण आणि लँडिंग करण्याची क्षमता, ज्यामुळे ईशान्य आणि हिमालयीन प्रदेशांमध्ये त्याची उपयुक्तता लक्षणीयरीत्या वाढते. या विमानात ४० पेक्षा जास्त सैनिक किंवा अनेक टन लष्करी साहित्य वाहून नेण्याची क्षमता आहे. तथापि, त्याच्या दीर्घ सेवाकाळामुळे, भारतीय हवाई दल टप्प्याटप्प्याने आपल्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यावरही काम करत आहे.

Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

यापूर्वीचे अपघात

२०१९ मध्ये असाच एक मोठा अपघात झाला होता, जेव्हा जोरहाटहून अरुणाचल प्रदेशातील मेचुकाकडे जाणारे एक एएन-३२ विमान बेपत्ता झाले होते. नंतर त्याचा मलबा डोंगरांमध्ये सापडला, ज्यात विमानातील सर्व १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०१६ मध्ये, चेन्नईहून पोर्ट ब्लेअरला जाणारे २९ जणांना घेऊन जाणारे एक एएन-३२ विमान बंगालच्या उपसागरावर बेपत्ता झाले होते. अनेक वर्षे शोध घेऊनही, विमान कधीच सापडले नाही आणि सर्वजण मृत झाल्याचे मानले गेले. या ताज्या घटनेमुळे एएन-३२ विमानाची परिचालन सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या अपघाताबाबत हवाई दलाकडून अधिकृत निवेदनाची प्रतीक्षा आहे, तर घटनास्थळी बचाव आणि तपास कार्य सुरू आहे.

Web Title: Assam air force an32 cargo aircraft crash jorhat airbase assam plane crash news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल
1

वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल

Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी
2

Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

Pooja Sawant Car Accident : मोठी दुर्घटना टळली! “कपबशी” चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान मोठा अपघात, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही
3

Pooja Sawant Car Accident : मोठी दुर्घटना टळली! “कपबशी” चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान मोठा अपघात, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही

Kashedi Ghat Accident: कशेडी घाटात भीषण अपघात! डंपरमध्ये कार घुसल्याने कल्याणच्या तरुणाचा मृत्यू, आई गंभीर जखमी
4

Kashedi Ghat Accident: कशेडी घाटात भीषण अपघात! डंपरमध्ये कार घुसल्याने कल्याणच्या तरुणाचा मृत्यू, आई गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Jun 13, 2026 | 01:09 PM
नवीन अभ्यासक्रमासाठी ‘सेतू’ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

नवीन अभ्यासक्रमासाठी ‘सेतू’ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

Jun 13, 2026 | 01:08 PM
MT Liaki Freedom: 4 भारतीय खलाशांचा मृत्यू? ‘ते’ व्हायरल दावे ठरले खोटे; परराष्ट्र मंत्रालयाने केला मोठा गौप्यस्फोट

MT Liaki Freedom: 4 भारतीय खलाशांचा मृत्यू? ‘ते’ व्हायरल दावे ठरले खोटे; परराष्ट्र मंत्रालयाने केला मोठा गौप्यस्फोट

Jun 13, 2026 | 12:51 PM
Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Jun 13, 2026 | 12:36 PM
Matheran News: माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

Matheran News: माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

Jun 13, 2026 | 12:34 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने EV बाजाराला बूस्ट; कंपन्यांची 24,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने EV बाजाराला बूस्ट; कंपन्यांची 24,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी

Jun 13, 2026 | 12:28 PM
Europe Tour 2026 : पंतप्रधान मोदी फ्रान्स-स्लोव्हाकिया दौऱ्यावर रवाना, G-7 शिखर परिषदेत होणार सहभागी; संरक्षण भागीदारी लक्ष

Europe Tour 2026 : पंतप्रधान मोदी फ्रान्स-स्लोव्हाकिया दौऱ्यावर रवाना, G-7 शिखर परिषदेत होणार सहभागी; संरक्षण भागीदारी लक्ष

Jun 13, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा