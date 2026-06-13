Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

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प्राथमिक अहवालानुसार, जोरहाट हवाईपट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना एएन-३२ विमानाचा अपघात झाला. तथापि, भारतीय हवाई दलाने अद्याप या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या कारणांची चौकशी केली जाईल आणि अधिकृत पुष्टीनंतरच अधिक तपशील उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सध्या, प्रशासन आणि हवाई दलाचे अधिकारी घटनास्थळावरील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
सोव्हिएत काळात तयार झालेले एएन-३२ विमान, अनेक दशकांपासून भारतीय हवाई दलासाठी एक महत्त्वाचे वाहतूक विमान राहिले आहे. विशेषतः ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशांमध्ये रसद आणि सैन्याच्या वाहतुकीत या विमानाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तथापि, भूतकाळात हे विमान अनेक अपघातांमध्ये सामील झाले आहे, ज्यामुळे वेळोवेळी त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एएन-३२ हे भारतीय हवाई दलाचे मध्यम पल्ल्याचे, दोन इंजिन असलेले वाहतूक विमान आहे, जे मूळतः तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या अँटोनोव्ह डिझाइन ब्युरोने विकसित केले होते. हे विमान खडतर भूभाग आणि जास्त उंचीवर उड्डाण करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जाते. गेल्या अनेक दशकांपासून, भारतीय हवाई दलाने एएन-३२ चा वापर सैन्य वाहतूक, शस्त्रे आणि रसद पुरवठा, आपत्ती निवारण कार्ये आणि मानवतावादी मदत मोहिमांसाठी केला आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुलनेने लहान, कच्च्या धावपट्टीवरून उड्डाण आणि लँडिंग करण्याची क्षमता, ज्यामुळे ईशान्य आणि हिमालयीन प्रदेशांमध्ये त्याची उपयुक्तता लक्षणीयरीत्या वाढते. या विमानात ४० पेक्षा जास्त सैनिक किंवा अनेक टन लष्करी साहित्य वाहून नेण्याची क्षमता आहे. तथापि, त्याच्या दीर्घ सेवाकाळामुळे, भारतीय हवाई दल टप्प्याटप्प्याने आपल्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यावरही काम करत आहे.
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२०१९ मध्ये असाच एक मोठा अपघात झाला होता, जेव्हा जोरहाटहून अरुणाचल प्रदेशातील मेचुकाकडे जाणारे एक एएन-३२ विमान बेपत्ता झाले होते. नंतर त्याचा मलबा डोंगरांमध्ये सापडला, ज्यात विमानातील सर्व १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०१६ मध्ये, चेन्नईहून पोर्ट ब्लेअरला जाणारे २९ जणांना घेऊन जाणारे एक एएन-३२ विमान बंगालच्या उपसागरावर बेपत्ता झाले होते. अनेक वर्षे शोध घेऊनही, विमान कधीच सापडले नाही आणि सर्वजण मृत झाल्याचे मानले गेले. या ताज्या घटनेमुळे एएन-३२ विमानाची परिचालन सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या अपघाताबाबत हवाई दलाकडून अधिकृत निवेदनाची प्रतीक्षा आहे, तर घटनास्थळी बचाव आणि तपास कार्य सुरू आहे.