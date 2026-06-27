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Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

भूकंपाची तीव्रता ६.२ रिश्टर स्केल असल्याचे समोर आले आहे. भूकंपाचे मुख्य केंद्र हे अफगाणिस्तानमध्ये असल्याचे समोर आले आहे.

Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के
  • अफगणिस्तानमध्ये होते प्रमुख केंद्र 
  • 6.2 रिश्टर स्केल इतकी भूकंपची तीव्रता 
श्रीनगर: जम्मू काश्मीरमध्ये एक महत्वाची घटना घडली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले आहेत. जम्मू काश्मीरसह उत्तर भारतात देखील भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले आहेत. भूकंपाची तीव्रता ६.२ रिश्टर स्केल असल्याचे समोर आले आहे. भूकंपाचे मुख्य केंद्र हे अफगाणिस्तानमध्ये असल्याचे समोर आले आहे.

अचानक भूकंपाचे धक्के जम्मू काश्मीरमध्ये जाणवले. त्याचे मुख्य केंद्र अफगणिस्तान येथे असल्याचे समोर आले आहे. उत्तर भारतात देखील भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. अचानक आलेल्या भूकंपामुळे नागरिकांचे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामध्ये सुदैवाने कोणीतही जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते आहे. भुंकपाचे धक्के जाणवल्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर जाऊन सुरक्षित ठिकाणी आसरा घेतला.

Web Title: Earthquake in 6 2 in jammu kashmir north inda center in afghanistan

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Published On: Jun 27, 2026 | 07:46 PM

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