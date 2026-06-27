Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Depth: 215 Km, Location: Afghanistan.
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अचानक भूकंपाचे धक्के जम्मू काश्मीरमध्ये जाणवले. त्याचे मुख्य केंद्र अफगणिस्तान येथे असल्याचे समोर आले आहे. उत्तर भारतात देखील भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. अचानक आलेल्या भूकंपामुळे नागरिकांचे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामध्ये सुदैवाने कोणीतही जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते आहे. भुंकपाचे धक्के जाणवल्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर जाऊन सुरक्षित ठिकाणी आसरा घेतला.