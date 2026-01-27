Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मोठा दहशतवादी कट उधळला! गुजरात ATS ची नवसारीत मोठी कारवाई; जैश आणि अल-कायदाचा हस्तक फैजान शेख अटकेत

गुजरात एटीएसने नवसारीतून जैश-ए-मोहम्मद आणि अल-कायदाशी संबंधित फैजान शेखला अटक केली आहे. सोशल मीडियाद्वारे कट्टरपंथ पसरवणारा आणि शस्त्रे जमा करणारा हा आरोपी मोठा कट रचत होता.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:53 PM
मोठा दहशतवादी कट उधळला! गुजरात ATS ची नवसारीत मोठी कारवाई (photo Credit- X)

गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) एका मोठ्या गुप्त मोहिमेद्वारे दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या फैजान शेख याला अटक केली आहे. आरोपी फैजान हा जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आणि अल-कायदा यांसारख्या धोकादायक दहशतवादी संघटनांच्या विचारसरणीने कट्टरपंथी बनला होता. त्याच्या अटकेमुळे गुजरातमध्ये रचला जाणारा एक मोठा घातपाताचा कट वेळेत उधळून लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

नवसारीतून दहशतवाद्याला बेड्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, फैजान शेख हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यातील नरपत नगरचा रहिवासी आहे. तो गेल्या काही काळापासून नवसारीच्या चारपुल परिसरात आपली ओळख लपवून राहत होता. गुजरात एटीएस त्याच्या संशयास्पद हालचालींवर गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्ष ठेवून होती. अखेर ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर एटीएसने सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले.

सोशल मीडियाद्वारे तरुणांना भडकवण्याचा प्रयत्न

तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, फैजान शेख हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून जैश आणि अल-कायदाच्या कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रचार करत होता. तो केवळ स्वतः कट्टरपंथी बनला नव्हता, तर ऑनलाइन माध्यमातून इतर तरुणांनाही हिंसाचारासाठी चिथावणी देण्याचे काम करत होता. त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून अनेक आक्षेपार्ह मजकूर जप्त करण्यात आला आहे.

शस्त्रास्त्रे जप्त; मोठी हत्येची होती तयारी

एटीएसच्या प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की, फैजानने हत्येच्या उद्देशाने बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा मिळवला होता. त्याने ही शस्त्रे कोठून मिळवली आणि त्याचे स्थानिक पातळीवर कोणाशी संबंध आहेत, याचा तपास आता सुरक्षा यंत्रणा करत आहेत. या अटकेमुळे एक संभाव्य टार्गेट किलिंग किंवा मोठा हल्ला टळल्याचे बोलले जात आहे.

पुढील तपास सुरू

सुरक्षा यंत्रणा आता फैजानच्या संपर्कात असलेल्या इतर लोकांचा शोध घेत आहेत. “वेळेत केलेल्या या कारवाईमुळे मोठा धोका टळला आहे, मात्र या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असू शकते, त्यामुळे तपास सुरू आहे,” असे एटीएस गुजरातच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Published On: Jan 27, 2026 | 06:53 PM

