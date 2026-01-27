Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

भोपाळ AIIMS एका महिला कर्मचाऱ्याचे दिवसाढवळ्या मंगळसूत्र चोरी करण्यात आले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून रुग्णालयातील सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:02 PM
Bhopal AIIMS mangalsutra chain Snatching in lift CCTV footage viral

भोपाल AIIMS मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे चोराने मंगळसूत्र ओढले (फोटो -सोशल मीडिया)

  • भोपाळ AIIMS रुग्णालयामध्ये चोरी
  • महिला कर्मचारीचे मंगळसूत्र ओढले
  • चोरीचे CCTV फुटेज व्हायरल
Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ : सध्या सोशल मीडियावर भोपाळ AIIMS मधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (Viral News) होत आहे. भोपाळ एम्समधील चोरीचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. एका महिला कर्मचाऱ्याचे मंगळसूत्र लिफ्टमधून दिवसाढवळ्या हिसकावून नेण्यात आले. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. या व्हिडिओमुळे महिलांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले (Bhopal Crime) असून रुग्णालयातही महिला असुरक्षित असल्याचे दिसून येते.

पीडित महिलेची ओळख वर्षा सोनी अशी झाली आहे, ती स्त्रीरोग विभागात अटेंडंट आहे. ड्युटीवर असताना, ती रक्तपेढीच्या मागे असलेल्या लिफ्टमध्ये एकटीच होती. एक मुखवटा घातलेला पुरूष लिफ्टमध्ये घुसला आणि नेत्र विभागाचा मजला विचारला. यानंतर लिफ्ट तिसऱ्या मजल्यावर पोहोचताच, आरोपीने तिच्यावर हल्ला केला आणि तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र चोरले.

चोराने पीडित महिलेला ढकलले आणि तिच्या गळ्यातील सोन्याच्या मण्यांची साखळी आणि मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला. साखळी तुटली, परंतु मंगळसूत्र धरून असलेला दरोडेखोर लिफ्टचे दरवाजे उघडताच पायऱ्यांवरून पळून गेला. ही घटना काल संध्याकाळी (२६ जानेवारी) घडली आहे.

हे देखील वाचा : राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये संपूर्ण घटना रेकॉर्ड झाली आहे. फुटेजमध्ये आरोपीचा चेहरा मास्कने झाकलेला दिसतो आहे. त्यामुळे चोराची ओळख पटवणे अवघड झाले आहे. आरोपी पायऱ्यांवरून आयपीडी गेटकडे पळून गेला. या फुटेजच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत.

भोपाळमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित

ही घटना एम्ससारख्या मोठ्या संस्थेत घडली. घटनेच्या वेळी लिफ्ट परिसरात कोणतेही सुरक्षा रक्षक उपस्थित नव्हते. रविवार सुट्टी असल्याने आणि २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी असल्याने रुग्णालय मोठ्या प्रमाणात रिकामे होते. वृत्तानुसार, घटनेनंतर पीडिता सुमारे १० मिनिटे रडत होती, त्यानंतर एका गार्डने तिला पाहिले आणि घटनेची माहिती दिली. महिलेने बागसेवानिया पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे आणि आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे भोपाळमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. एम्ससारख्या रुग्णालयातही अशी घटना घडल्याने लोक हैराण झाले आहेत.

हे देखील वाचा : UGC Bill Row : “मी तुम्हाला खात्री देतो की कोणाबरोबरही भेदभाव केला जाणार नाही,” UGC वादावर शिक्षण मंत्र्‍यांची पहिली प्रतिक्रिया

 

 

Jan 27, 2026 | 06:02 PM
फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

Jan 27, 2026 | 06:00 PM
नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

नागपूरची गृहिणी बनली अ‍ॅक्टिव्ह क्रिप्टो ट्रेडर… भारतातील बदलत्या आर्थिक विचारसरणीचे प्रतिबिंब

Jan 27, 2026 | 05:58 PM
IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

Jan 27, 2026 | 05:56 PM
सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

सूड, सत्ता आणि कर्मांचा हिशेब! ‘अब होगा हिसाब’ची अधिकृत घोषणा, संजय कपूर, शाहीर, मौनी रॉय प्रमुख भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 05:49 PM
महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

महिलांना साड्या वाटून तालुक्याचा विकास करणार का? सुरेखा ढवळे यांचा विरोधकांना सवाल

Jan 27, 2026 | 05:44 PM
India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

India EU Trade : भारतासोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण होताच EU अध्यक्षांचे ट्रम्प यांना चोख प्रत्युत्तर; टॅरिफवर हल्लाबोल

Jan 27, 2026 | 05:43 PM

