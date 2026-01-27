Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

पीडित महिलेची ओळख वर्षा सोनी अशी झाली आहे, ती स्त्रीरोग विभागात अटेंडंट आहे. ड्युटीवर असताना, ती रक्तपेढीच्या मागे असलेल्या लिफ्टमध्ये एकटीच होती. एक मुखवटा घातलेला पुरूष लिफ्टमध्ये घुसला आणि नेत्र विभागाचा मजला विचारला. यानंतर लिफ्ट तिसऱ्या मजल्यावर पोहोचताच, आरोपीने तिच्यावर हल्ला केला आणि तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र चोरले.
चोराने पीडित महिलेला ढकलले आणि तिच्या गळ्यातील सोन्याच्या मण्यांची साखळी आणि मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला. साखळी तुटली, परंतु मंगळसूत्र धरून असलेला दरोडेखोर लिफ्टचे दरवाजे उघडताच पायऱ्यांवरून पळून गेला. ही घटना काल संध्याकाळी (२६ जानेवारी) घडली आहे.
लिफ्टमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये संपूर्ण घटना रेकॉर्ड झाली आहे. फुटेजमध्ये आरोपीचा चेहरा मास्कने झाकलेला दिसतो आहे. त्यामुळे चोराची ओळख पटवणे अवघड झाले आहे. आरोपी पायऱ्यांवरून आयपीडी गेटकडे पळून गेला. या फुटेजच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत.
The state of affairs inside #AIIMS Bhopal. thief snatched chain from a female doctor. These days, such looting is being seen from Delhi to Bhopal, inside homes and hospitals alike.
No #Security for Drs @DrDhruvchauhan pic.twitter.com/S0xWFgZxbs — KS Sharma ( He / Him ) (@super378) January 27, 2026
भोपाळमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित
ही घटना एम्ससारख्या मोठ्या संस्थेत घडली. घटनेच्या वेळी लिफ्ट परिसरात कोणतेही सुरक्षा रक्षक उपस्थित नव्हते. रविवार सुट्टी असल्याने आणि २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी असल्याने रुग्णालय मोठ्या प्रमाणात रिकामे होते. वृत्तानुसार, घटनेनंतर पीडिता सुमारे १० मिनिटे रडत होती, त्यानंतर एका गार्डने तिला पाहिले आणि घटनेची माहिती दिली. महिलेने बागसेवानिया पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे आणि आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे भोपाळमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. एम्ससारख्या रुग्णालयातही अशी घटना घडल्याने लोक हैराण झाले आहेत.
