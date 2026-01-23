Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jammu-Kashmir Encounter: भारतीय लष्कराचा मोठा प्रहार! कठुआमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी ठार; संयुक्त कारवाईत यश

जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला ठार केले आहे. संयुक्त कारवाईत मिळालेल्या या यशानंतर परिसरात मोठी शोधमोहीम सुरू आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 07:27 PM
भारतीय लष्कराचा मोठा प्रहार! कठुआमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी ठार

भारतीय लष्कराचा मोठा प्रहार! कठुआमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी ठार (Photo Credit - X)

  भारतीय लष्कराचा मोठा प्रहार!
  कठुआमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी ठार
  संयुक्त कारवाईत यश
Pakistani Terrorist Killed News: भारतीय लष्कर, सीआरपीएफ आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत, सुरक्षा दलांनी राज्यातील कठुआ जिल्ह्यात एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला ठार मारले. चकमकीनंतर अजूनही शोध मोहीम सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की मारला गेलेला दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) चा होता. विशिष्ट गुप्त माहितीनंतर, बिल्लावार परिसरात ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आणि सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला. दहशतवाद्याला ओळखल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी अचूक लक्ष्य गाठले आणि त्याला ठार मारले.

दोन दिवसांत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

किश्तवाडमध्ये लष्कराकडून कारवाई सुरू असताना सुरक्षा दलांना मिळालेले हे यश आले आहे. २२ जानेवारी रोजी लष्कराने तेथे जैशच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. किश्तवाडमधील सिंगपुरा येथे दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी सुरक्षा दलांनी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. प्रजासत्ताक दिनाच्या आशेने संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांना हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी सुरक्षा दलांनी या भागात एक अत्यंत सुरक्षित बंकर उद्ध्वस्त केला होता, जिथे जैशचे दहशतवादी लपले होते. सुरक्षा दलांच्या कारवाईनंतर ते पळून गेले. तेव्हापासून किश्तवाडमध्ये ही कारवाई सुरू आहे.

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

आता, जम्मूमध्ये एका दहशतवाद्याला ठार मारण्यात आल्यानंतर, दोन दिवसांत जैश-ए-मोहम्मदचे तीन दहशतवादी मारले गेले आहेत. गेल्या वर्षीच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरक्षा दल जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

जम्मूचे आयजी काय म्हणाले?

कठुआ जिल्ह्यातील चकमकीच्या घटनेला दुजोरा देताना आयजीपी जम्मू म्हणाले की, बिल्लावार भागात लष्कर आणि सीआरपीएफसोबत संयुक्त कारवाईत एका लहान पोलिस पथकाने एका पाकिस्तानी जैश दहशतवाद्याला ठार मारले. या कारवाईची माहिती देताना, रायझिंग स्टार कॉर्प्सने X वर पोस्ट केले. त्यात म्हटले आहे की, २३ जानेवारी २०२६ रोजी, विशिष्ट गुप्तचर माहितीच्या आधारे, लष्कर आणि पोलिसांनी कठुआच्या परहेतर भागात संयुक्त कारवाई सुरू केली. परिसराला वेढा घातला गेला आणि संपर्क स्थापित करण्यात आला. संयुक्त दलांच्या अचूक कारवाईत एक परदेशी दहशतवादी मारला गेला. शोध मोहीम सुरू आहे.

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Published On: Jan 23, 2026 | 07:27 PM

