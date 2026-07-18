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भीषण, भयानक अन् महाभयंकर! अहमदाबादमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; 8 ठार तर…

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:19 PM IST
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सारांश

या घटनेत तब्बल 8 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळच पोलिस, स्थानिक प्रशासन त्या ठिकाणी दाखल झाले. तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. जखमी लोकांना उपचारांसाठी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 

भीषण, भयानक अन् महाभयंकर! अहमदाबादमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; 8 ठार तर…

अहमदाबादमध्ये भीषण स्फोट (फोटो- istockphoto)

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विस्तार
  • अहमदाबादच्या फटाका कारखान्यात आग
  • 8 कामगारांचा मृत्यू तर 15 जण जखमी
  • महमूदपूरा येथील कारखान्यात स्फोट 
Blast In Ahmedabad Firecrackers Factory: गुजरातच्या अहमदाबाद येथून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अहमदाबादच्या महमूदपुरा येथे असलेल्या फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 15 जण जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच महापौर आणि आयुक्त त्या ठिकाणी दाखल झाले आहेत.  ही घटना दुपारच्या वेळेस घडल्याचे समोर येत आहे.

अहमदाबादच्या महमूदपुरा येथे एक फटाका कारखाना आहे. या ठिकाणी दुपारच्या वेळेस भीषण स्फोट झाल्याची घटना घडली. हा स्फोट इतका भीषण स्वरूपाचा होता की, यामध्ये 8 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर 15 जण जखमी झाले आहेत. आग लागण्याचे मुख्य कारण अद्याप समोर आलेले नाही. आगीने क्षणातच संपूर्ण कारखान्याला आपल्या कवेत घेतले.

या घटनेत तब्बल 8 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळच पोलिस, स्थानिक प्रशासन त्या ठिकाणी दाखल झाले. तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. जखमी लोकांना उपचारांसाठी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले दु:ख

अहमदाबाद येथे झालेल्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. पीडित परिवारासोबत माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो. मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तिच्या कुटुंबाला 2 लाख तर जखमींना 50 हजार रुपयांचे मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

 

 

Web Title: Gujrat ahmedabad mahmoodpura firecracker factory blast 8 deaths and 15 injured

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:07 PM

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