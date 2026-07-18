Royal Enfield Classic 350 खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर दर महिन्याला किती भरावा लागेल EMI?

जर तुम्ही Classic 350 खरेदी करताना 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट करण्याचा विचार करत असाल, तर उरलेली रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात घेता येते. त्यामुळे महिन्याला ठराविक हप्ता भरत सहज बाईक स्वतःच्या नावावर करता येते. मात्र कोणत्या कालावधीचे कर्ज घ्यावे, याचा विचार आधी करणे महत्त्वाचे ठरते. (Royal Enfield Classic 350)
सध्या या बाईकच्या बेस मॉडेलची ऑन-रोड किंमत साधारण 2.14 लाख रुपये धरली, तर 1 लाख रुपये आगाऊ भरल्यानंतर जवळपास 1.14 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. याच रकमेवर बँक व्याजासह मासिक हप्ता निश्चित करते.
अनेक ग्राहक 3 वर्षांचा कालावधी निवडतात, कारण या पर्यायात मासिक हप्ता आणि एकूण व्याज यामध्ये चांगला समतोल मिळतो. जर कर्जावर साधारण 9.5 टक्के वार्षिक व्याजदर लागू झाला, तर दरमहा जवळपास 3,650 रुपये EMI भरावा लागू शकतो.
हा पर्याय अशा लोकांसाठी योग्य मानला जातो, ज्यांना मासिक खर्चावर जास्त ताण नको आहे आणि त्याचवेळी व्याजावरही जास्त पैसे खर्च करायचे नाहीत.
काही जण शक्य तितक्या लवकर कर्जमुक्त होण्याचा निर्णय घेतात. अशा वेळी 2 वर्षांचा पर्याय निवडला जाऊ शकतो. या कालावधीत EMI वाढतो आणि तो साधारण 5,200 ते 5,300 रुपयांच्या आसपास जाऊ शकतो.
हप्ता जास्त असला तरी कर्ज लवकर संपते. त्यामुळे एकूण व्याजाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. नियमित उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.
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जर महिन्याचा खर्च कमी ठेवायचा असेल, तर 5 वर्षांचा कालावधी निवडता येतो. या पर्यायात मासिक EMI साधारण 2,400 रुपयांच्या आसपास राहू शकतो. त्यामुळे आर्थिक ताण कमी जाणवतो. मात्र यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते. कर्जाचा कालावधी वाढला की बँकेला भरावे लागणारे एकूण व्याजही वाढते.
बाईक फायनान्स करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांचे व्याजदर तुलना करून पाहणे आवश्यक आहे. तसेच प्रोसेसिंग फी, कर्ज लवकर फेडल्यास लागणारे अतिरिक्त शुल्क आणि इतर अटीही समजून घ्या. यामुळे नंतर कोणताही आर्थिक गोंधळ निर्माण होत नाही.
जर तुमच्याकडे जास्त डाउन पेमेंट करण्याची क्षमता असेल, तर कर्जाची रक्कम कमी होईल आणि त्याचा थेट फायदा EMI व व्याजावर होईल.
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योग्य आर्थिक नियोजन करून Royal Enfield Classic 350 सहज खरेदी करता येऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उत्पन्नानुसार कर्जाचा कालावधी निवडा आणि भविष्यातील खर्चाचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्या.