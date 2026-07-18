शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सुप्रिया सुळेंना डॉक्टरांचा ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला, 1-2 आठवडे भाषण-मुलाखती टाळणार

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घशाला सूज आल्याची माहिती सोशल मीडियावरून दिली आहे. डॉक्टरांनी त्यांना पुढील एक ते दोन आठवडे पूर्णपणे व्हॉइस रेस्ट घेण्याचा आणि व्हॉइस थेरपी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे त्या काही काळ भाषण, मुलाखती आणि सार्वजनिक संवाद टाळणार आहेत.

Supriya Sule

सुप्रिया सुळेंना डॉक्टरांचा 'व्हॉइस रेस्ट'चा सल्ला, 1-2 आठवडे भाषण-मुलाखती टाळणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डॉक्टरांनी सुप्रिया सुळेंना 1-2 आठवडे पूर्ण व्हॉइस रेस्टचा सल्ला दिला
  • काही दिवस भाषण, मुलाखती आणि दीर्घकाळ बोलणे टाळणार
  • लवकर बरे होण्यासाठी व्हॉइस थेरपी घेणार असल्याची माहिती स्वतः दिली
 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या आरोग्याबाबत महत्त्वाची माहिती सोशल मीडियावरून दिली आहे. घशात सूज आल्याचे निदान झाल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना पुढील एक ते दोन आठवडे पूर्णपणे आवाजाला विश्रांती देण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे त्या काही काळ सार्वजनिक भाषणे, मुलाखती आणि दीर्घकाळ बोलणे टाळणार आहेत.

सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, त्यांनी डॉ. मिलिंद कीर्तने यांची भेट घेतली असता घशात सूज असल्याचे निदान झाले. उपचाराचा भाग म्हणून त्यांना ‘व्हॉइस रेस्ट’ आणि ‘व्हॉइस थेरपी’चा सल्ला देण्यात आला आहे. नागरिकांनी ही परिस्थिती समजून घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

सुप्रिया सुळे यांचा ‘X’ पोस्टवरून खुलासा

आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून सुप्रिया सुळे म्हणाली, “माझ्या घशाच्या आणि आवाजाच्या समस्येबाबत मी नुकतीच डॉ. मिलिंद कीर्तने यांची भेट घेतली. त्यांनी माझ्या घशात थोडी सूज असल्याचे निदान केले असून, मला पूर्णपणे ‘व्हॉइस रेस्ट’ (आवाजाला पूर्ण विश्रांती) घेण्याचा सल्ला दिला आहे. यावर उपाय म्हणून मी ‘व्हॉइस थेरपी’ घेणार आहे आणि पुढील १-२ आठवडे भाषणे, मुलाखती व दीर्घकाळ बोलणे टाळण्याचा सल्ला मला देण्यात आला आहे. आपण ही परिस्थिती समजून घेतल्याबद्दल धन्यवाद.”

संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी आरोग्याची चिंता

20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा आरोग्यविषयक अपडेट समोर आला आहे. काही दिवस त्या सार्वजनिक व्यासपीठांवरून बोलणार नसल्याने पक्षाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी इतर खासदारांवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘भरत गोगावले पालकमंत्री झाले तरी..,’, रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर आदिती तटकरेंचं मोठं विधान

सोनम वांगचुक आंदोलनाला दिला होता पाठिंबा

अलीकडेच सुप्रिया सुळे यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला भेट देत पाठिंबा जाहीर केला होता. तसेच या विषयावर संसदेत आवाज उठवण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. आता मात्र आरोग्याच्या कारणास्तव त्या काही दिवस सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहणार असून उपचारानंतर नियमित कामकाजात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Supriya sule voice rest throat swelling health update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: केंद्रात दोन मंत्रिपदे, शरद पवारांना भाजपची ऑफर, भाजप-राष्ट्रवादीचा मास्टरप्लॅन तयार?
1

Maharashtra Politics: केंद्रात दोन मंत्रिपदे, शरद पवारांना भाजपची ऑफर, भाजप-राष्ट्रवादीचा मास्टरप्लॅन तयार?

‘अजितदादांनंतर जयंत पाटीलच अर्थखातं सांभाळू शकतात, पण..,’ सुषमा अंधारेंचं मोठं विधान; तटकरे, प्रफुल्ल पटेलांवर सडकून टीका
2

‘अजितदादांनंतर जयंत पाटीलच अर्थखातं सांभाळू शकतात, पण..,’ सुषमा अंधारेंचं मोठं विधान; तटकरे, प्रफुल्ल पटेलांवर सडकून टीका

Supriya Sule: ‘दादांना जे हवं होतं ते झालं नाही..’, अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक, म्हणाल्या…
3

Supriya Sule: ‘दादांना जे हवं होतं ते झालं नाही..’, अजित पवार यांची आठवण काढून सुप्रिया सुळे भावुक, म्हणाल्या…

‘मतपेढी सुधारण्यासाठी प्रभू श्रीरामाचा आधार’; चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उद्धव ठाकरेंच्या ‘रामरक्षा’ पठणाला म्हटले ‘ढोंगीपणा’
4

‘मतपेढी सुधारण्यासाठी प्रभू श्रीरामाचा आधार’; चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उद्धव ठाकरेंच्या ‘रामरक्षा’ पठणाला म्हटले ‘ढोंगीपणा’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुप्रिया सुळेंना डॉक्टरांचा ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला, 1-2 आठवडे भाषण-मुलाखती टाळणार

सुप्रिया सुळेंना डॉक्टरांचा ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला, 1-2 आठवडे भाषण-मुलाखती टाळणार

Jul 18, 2026 | 06:01 PM
Royal Enfield Classic 350 खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर दर महिन्याला किती भरावा लागेल EMI?

Royal Enfield Classic 350 खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर दर महिन्याला किती भरावा लागेल EMI?

Jul 18, 2026 | 06:00 PM
Ramesh Mhatre : रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का; मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करत तातडीने शरण येण्याचे दिले निर्देश

Ramesh Mhatre : रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का; मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करत तातडीने शरण येण्याचे दिले निर्देश

Jul 18, 2026 | 06:00 PM
US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी

US-Iran War: इराणसमोर महासत्ता हतबल! जॉर्डनसह 5 देशांतील अमेरिकन एअरबेस उडवले; ‘पॅट्रियट’ सिस्टीम फेल, 13 सैनिक जखमी

Jul 18, 2026 | 05:56 PM
#IranVsUSA: धमकी आली ! अमेरिकेने त्वरित हल्ले थांबवावे अन्यथा , रौद्ररूप धारण करावे लागेल : मोहसीन रजई

#IranVsUSA: धमकी आली ! अमेरिकेने त्वरित हल्ले थांबवावे अन्यथा , रौद्ररूप धारण करावे लागेल : मोहसीन रजई

Jul 18, 2026 | 05:45 PM
US Green Card: अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! ग्रीन कार्डसाठी मोजावे लागणार तब्बल ९६ लाख रुपये; ट्रम्प सरकारचा नवा प्लॅन

US Green Card: अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! ग्रीन कार्डसाठी मोजावे लागणार तब्बल ९६ लाख रुपये; ट्रम्प सरकारचा नवा प्लॅन

Jul 18, 2026 | 05:37 PM
US-Iran War: इस्रायली भूदलाचे चक्रव्यूह, 1,000 मरीन कमांडो; अमेरिकन अजगर चारी बाजूंनी आता ‘असे’ गिळणार इराणला

US-Iran War: इस्रायली भूदलाचे चक्रव्यूह, 1,000 मरीन कमांडो; अमेरिकन अजगर चारी बाजूंनी आता ‘असे’ गिळणार इराणला

Jul 18, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा