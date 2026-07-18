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NTA Recruitment 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये ऑफिसर पदांची मोठी भरती! ७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची सुवर्णसंधी

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:06 PM IST
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सारांश

NTA Recruitment 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मध्ये जॉइंट डायरेक्टर, रिसर्च सायंटिस्ट आणि डेप्युटी डायरेक्टर अशा विविध अधिकारी पदांवर डेप्युटेशन तत्त्वावर भरती सुरू झाली आहे. जाणून घ्या या पदांविषयी सविस्तर..

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NTA Recruitment 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) हे नाव गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात प्रचंड चर्चेत आहे. जेईई मेन, नीट यूजी (NEET UG), यूजीसी नेट (UGC NET), सीयूईटी (CUET) यांसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी याच एजन्सीवर आहे. आता याच नामांकित एजन्सीमध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी उमेदवारांना मिळत आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने विविध पदांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. यासाठी एनटीएने अधिकृत भरती अधिसूचना देखील जारी केली आहे.

७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची संधी

एनटीएच्या या नवीन भरतीसाठी पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइट nta.ac.in वर जाऊन अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. उमेदवारांनी लक्षात ठेवावे की, या भरतीसाठी ७ ऑगस्ट २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे अंतिम तारखेची वाट न पाहता त्यापूर्वीच आपला अर्ज सबमिट करावा.

NTA मधील नोकरीसाठी पात्रता काय आहे?

एनटीएने ही भरती डेप्युटेशन/फॉरेन सर्व्हिसच्या अटींच्या आधारावर काढली आहे. त्यामुळे केवळ तेच कर्मचारी अर्ज करण्यास पात्र आहेत, जे ऑल इंडिया सर्व्हिसेस केंद्र किंवा राज्य सरकारी क्षेत्रात तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSU) कार्यरत अधिकारी आहेत. तेच या पदांसाठी अर्ज करू शकतात.

जॉइंट डायरेक्टर : उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात पदवी पूर्ण केलेली असावी. तसेच मूळ कॅडर/विभागात नियमित पदावर कार्यरत असावे, किंवा पे-लेव्हल ११ वर ३ वर्षे किंवा पे-लेव्हल १० वर ५ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. संबंधित क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी आणि युनिव्हर्सिटी बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

रिसर्च सायंटिस्ट: सायकॉलॉजी / सायकोमेट्रिक / स्टॅटिस्टिक्स / मॅथेमॅटिक्स / टेस्टिंग मेथोडोलॉजी / एज्युकेशन यांपैकी एखाद्या विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएशनसह पीएचडी (PhD) पदवी असणे आवश्यक आहे. यासोबतच असेसमेंट सेक्टर किंवा संबंधित क्षेत्रात १० वर्षांचा अनुभव असावा आणि मूळ कॅडर किंवा विभागात नियमित पदावर कार्यरत असावे, किंवा समान पदावर कार्यरत असावे, किंवा पे-लेव्हल ११ वर ३ वर्षे किंवा पे-लेव्हल १० वर ५ वर्षे नियमित सेवा केलेली असावी. या पदासाठी सायकोमेट्रिक टेस्टिंगचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल.

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डेप्युटी डायरेक्टर: कोणत्याही विषयातील पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात. यासोबतच संबंधित क्षेत्रात याच पदावर कार्यरत असावे, किंवा मूळ कॅडर किंवा विभागात पे-लेव्हल १० वर ३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. पदव्युत्तर पदवी आणि परीक्षा पद्धतीचा अनुभव असणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

असिस्टंट डायरेक्टर: कोणत्याही विषयात बॅचलर डिग्री पूर्ण केलेली असावी. सध्या यांसारख्या पदावर कार्यरत असावे, किंवा पे-लेव्हल ८ वर ३ वर्षे नियमित सेवा किंवा लेव्हल ७ वर ५ वर्षे रेग्युलर सर्व्हिस झालेली असावी. मास्टर्स डिग्रीसह ८ वर्षांचा अनुभव, ज्यापैकी ५ वर्षांचा अनुभव सुपरवायझरी/सुपरिटेंडेंट पे-लेव्हल ७ वर काम करण्याचा असावा, अशा उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल.

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सीनियर सुपरिटेंडेंट – अकाउंट्स: कोणत्याही विषयात पदवीसह ऑफिस प्रोसिजर, नियम, कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन आणि सेक्रेटेरियल प्रॅक्टिसचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पात्रतेसोबतच उमेदवार सध्या याच पदावर कार्यरत असावा, किंवा पे-लेव्हल ६ वर ३ वर्षे रेग्युलर सर्व्हिस किंवा लेव्हल ५ वर ५ वर्षे रेग्युलर सर्व्हिसमध्ये असावा. या पदासाठी अकाउंट्स, ऑडिट, ॲडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, स्टोअर मॅनेजमेंट यांसारख्या क्षेत्रांत ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

वयोमर्यादा: या सर्व पदांवर अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांचे कमाल वय ५६ वर्षांपर्यंत असावे. तरी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा.

Web Title: Nta recruitment 2026 joint director research scientist deputy director vacancies

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:06 PM

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