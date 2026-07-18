Sonam Wangchuk : ‘अशी कायरता कधी पाहिलीये का?’ विशाल दादलानी भडकला! व्यक्त केला राग, म्हणाला ‘जागे व्हा!’

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अशामध्ये बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध गायक तसेच संगीतकार विशाल दादलानीने देशाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याने पोस्ट शेअर करत तो म्हणाला आहे की, “तुम्ही अशी कायरता कधी पाहिली आहे का? सोनमजी यांना जबरदस्ती उचलून नेण्यात आले आहे. या देशाचं या लोकांनी जे हाल केलं आहे ते पाहून माझं हृदय तुटत आहे. माझ्या देशवासियांनो! तुम्ही कधी जागणार आहात? जर आता नाही तुम्ही जागलात तर कधी जागणार आहात? रागाने माझं मेंदू फाटणार आहे.”
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सोनम वांगचुक यांना शनिवारी पोलिसांनी ज्याप्रकारे उचलून नेलं. त्यावर विशाल दादलानीने राग व्यक्त केला आहे. 20 दिवसांपासून सोनम उपोषणावर आहेत. अशामध्ये कोणत्याही न्यायालयीन सूचनेशिवाय त्यांना त्यांच्या उपोषणस्थळापासून हलवण्यात आले आहे. सोनम यांनी रुग्णालयातही आमरण उपोषण सुरु ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. डॉक्टरांनी त्यांना इलेकट्रोल्स घेण्यास सांगितले पण त्यांनी फक्त मीठ आणि पाणी इतकंच घेणार असल्याचे सांगितले आहे. तर जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आमरण उपोषणाला बसले आहेत.