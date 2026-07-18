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Sonam Wangchuk : ‘अशी कायरता कधी पाहिलीये का?’ विशाल दादलानी भडकला! व्यक्त केला राग, म्हणाला ‘जागे व्हा!’

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:06 PM IST
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सारांश

सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर गायक-संगीतकार विशाल दादलानीने सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "जर आता नाही तुम्ही जागलात तर कधी जागणार आहात?" असे म्हणत त्याने देशवासियांना प्रश्न विचारला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • पत्नीने तसेच इतर आंदोलकांनी शंका व्यक्त केली आहे.
  • जर आता नाही तुम्ही जागलात तर कधी जागणार आहात? रागाने माझं मेंदू फाटणार आहे.”
  • जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
Sonam Wangchuk हे नाव जगभरात चर्चेचा विषय बनत चालले आहे. सोनम यांनी देशाच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी आमरण उपोषण जाहीर केले होते. 20 दिवसानंतर त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याचे सांगत त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले गेले. सोनम यांना सफदरजंग रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे अशी मागणी पत्नी डॉ. गीतांजली तसेच उपस्थित सर्व तरुणांची आहे. न्यालयाकडून कोणतेही ऑर्डर नसताना Sonam Wangchuk यांना उचलून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांना त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांनाही भेटू दिले जात नाहीये म्हणून त्यांच्या पत्नीने तसेच इतर आंदोलकांनी शंका व्यक्त केली आहे.

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अशामध्ये बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध गायक तसेच संगीतकार विशाल दादलानीने देशाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याने पोस्ट शेअर करत तो म्हणाला आहे की, “तुम्ही अशी कायरता कधी पाहिली आहे का? सोनमजी यांना जबरदस्ती उचलून नेण्यात आले आहे. या देशाचं या लोकांनी जे हाल केलं आहे ते पाहून माझं हृदय तुटत आहे. माझ्या देशवासियांनो! तुम्ही कधी जागणार आहात? जर आता नाही तुम्ही जागलात तर कधी जागणार आहात? रागाने माझं मेंदू फाटणार आहे.”

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A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

सोनम वांगचुक यांना शनिवारी पोलिसांनी ज्याप्रकारे उचलून नेलं. त्यावर विशाल दादलानीने राग व्यक्त केला आहे. 20 दिवसांपासून सोनम उपोषणावर आहेत. अशामध्ये कोणत्याही न्यायालयीन सूचनेशिवाय त्यांना त्यांच्या उपोषणस्थळापासून हलवण्यात आले आहे. सोनम यांनी रुग्णालयातही आमरण उपोषण सुरु ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. डॉक्टरांनी त्यांना इलेकट्रोल्स घेण्यास सांगितले पण त्यांनी फक्त मीठ आणि पाणी इतकंच घेणार असल्याचे सांगितले आहे. तर जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

Web Title: Vishal dadlani posted for sonam wangchuk hunger strike

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:06 PM

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