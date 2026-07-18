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Dark Circles: ८ तास झोपूनही डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स? दुर्लक्ष करू नका; जाणून घ्या खरी कारणे

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

Dark Circles Real Causes: दररोज ७ ते ८ तासांची झोप घेतल्यानंतरही डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स कायम राहत असतील, तर त्यामागे केवळ थकवा नव्हे तर इतर आरोग्यविषयक कारणे असू शकतात. जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • ८ तास झोपूनही डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स?
  • जाणून घ्या खरी कारणे
  • गंभीर आजारांचेही असू शकतात संकेत
अनेकांना असे वाटते की डोळ्यांखाली दिसणारी डार्क सर्कल्स म्हणजे फक्त अपुरी झोप किंवा थकव्याचे लक्षण. मात्र, पुरेशी झोप घेत असूनही ही समस्या कायम राहत असेल, तर ती केवळ सौंदर्याशी संबंधित नसून शरीरातील काही पोषक तत्वांची कमतरता, हार्मोन्समधील बदल किंवा इतर आरोग्याच्या समस्यांचे संकेत असू शकते. त्यामुळे डार्क सर्कल्सकडे केवळ कॉस्मेटिक समस्या म्हणून न पाहता त्यामागील कारण जाणून घेणे आणि आवश्यक असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे तितकेच गरजेचे आहे ठरते.

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डार्क सर्कल्सची प्रमुख कारणे

डोळ्यांखालील त्वचा अतिशय पातळ असल्यामुळे त्या भागातील रक्तवाहिन्या अधिक स्पष्ट दिसू शकतात. याशिवाय वाढते वय, आनुवंशिकता, त्वचेतील रंगद्रव्यांचे प्रमाण, वारंवार डोळे चोळणे, अॅलर्जी, जास्त वेळ उन्हात राहणे, धूम्रपान आणि पोषणातील कमतरता यांमुळेही डार्क सर्कल्स दिसू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये यामागील कारण वेगळे असू शकते.

अॅनिमियाचे लक्षण असू शकते

शरीरात आयरनची कमतरता किंवा हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास अॅनिमियाची समस्या निर्माण होते. अशा वेळी शरीराच्या विविध अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी सतत थकवा, अशक्तपणा, चक्कर येणे, श्वास लागणे यासोबतच डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्सही दिसू शकतात.

थायरॉईड विकारांकडेही लक्ष द्या

हायपोथायरॉईडीझममध्ये त्वचेत बदल, चेहऱ्यावर सूज आणि डोळ्यांच्या आसपासचा भाग अधिक गडद दिसू शकतो. जर डार्क सर्कल्ससोबत वजन वाढणे, जास्त थंडी वाजणे, बद्धकोष्ठता किंवा केस गळणे अशी लक्षणेही जाणवत असतील, तर थायरॉईडची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.

इतर कोणती कारणे असू शकतात?

अॅलर्जिक राइनायटिस, दीर्घकाळ नाक बंद राहणे, व्हिटॅमिन B12, फोलेट आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांची कमतरता यामुळेही डार्क सर्कल्स वाढू शकतात. तसेच शरीरात पाण्याची कमतरता ( Dehydration), ताणतणाव आणि अनहेल्दी लाइफस्टाइल यांचाही या समस्येवर परिणाम होऊ शकतो.

जीवनशैलीतील सवयीही ठरू शकतात कारण

मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टीव्हीसमोर दीर्घकाळ वेळ घालवणे, अपुरी झोपेची नियमितता, जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन, धूम्रपान आणि तणावपूर्ण जीवनशैली यामुळे डोळ्यांखालील त्वचेवर परिणाम होतो. त्यामुळे डार्क सर्कल्स अधिक गडद दिसू शकतात. नियमित व्यायाम, संतुलित दिनचर्या आणि पुरेशी विश्रांती या सवयी उपयुक्त ठरतात.

कधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा?

डार्क सर्कल्स अचानक वाढणे, त्यासोबत सतत थकवा, दृष्टीसंबंधी अडचणी किंवा इतर असामान्य लक्षणे दिसत असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञ किंवा फिजिशियनचा सल्ला घ्यावा. पुरेशी झोप, संतुलित आहार, भरपूर पाणी पिणे आणि सूर्यप्रकाशापासून त्वचेचे संरक्षण केल्यास ही समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Dark circles causes anemia thyroid vitamin b12 deficiency health news

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:13 PM

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