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‘आधी स्वतःच्या पदरात डोकावून पाहा…’, कराची हल्ल्याच्या खोट्या आरोपांवर भारताने पाकिस्तानला चांगलाच बदडला

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:51 PM IST
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सारांश

कराचीमधील रेंजर्स कॅम्पवरील दहशतवादी हल्ल्याचा आळ भारतावर घेणाऱ्या पाकिस्तानला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने चपराक लगावली आहे. "आधी स्वतःच्या गिरेबानमध्ये झाका" असे म्हणत भारताने पाकिस्तानचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

कराची हल्ल्याच्या खोट्या आरोपांवर भारताने पाकिस्तानला चांगलाच बदडला (Photo Credit- Social Media)

कराची हल्ल्याच्या खोट्या आरोपांवर भारताने पाकिस्तानला चांगलाच बदडला (Photo Credit- Social Media)

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विस्तार
  • ‘आधी स्वतःच्या पदरात डोकावून पाहा…’
  • कराची हल्ल्याच्या खोट्या आरोपांवर भारताने पाकिस्तानला चांगलाच बदडला
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नवी दिल्ली: शनिवारी संध्याकाळी, पाकिस्तानमधील कराची येथील ‘सिंध रेंजर्स’च्या मुख्यालयात दहशतवाद्यांनी घुसखोरी केली. हा हल्ला परतवून लावण्याच्या प्रयत्नात चार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्राण गमवावे लागले; मात्र, त्यानंतर सुरक्षा दलांनी सहा दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या घटनेनंतर भारताने एक निवेदन जारी करून पाकिस्तानला आत्मपरीक्षण करण्याचा आणि आपल्या भूमीवरील दहशतवादी पायाभूत सुविधांविरुद्ध कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, दहशतवादाचा वापर ‘राज्य धोरण’ म्हणून करण्याची पद्धत सोडून देण्याचे आवाहनही भारताने पाकिस्तानला केले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

पाकिस्तानच्या आरोपांबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “कराचीतील अलीकडील घटनेबाबत भारतावर पाकिस्तानने केलेले निराधार आरोप आम्ही पाहिले आहेत. आम्ही ते स्पष्टपणे फेटाळून लावतो. इतरांवर दोषारोप करण्याऐवजी, पाकिस्तानने आत्मपरीक्षण करणे, आपल्या भूमीवरील दहशतवादी पायाभूत सुविधांविरुद्ध ठोस कारवाई करणे आणि दहशतवादाचा वापर राज्य धोरण म्हणून करण्याची सवय सोडणे अधिक हिताचे ठरेल.”

सहा दहशतवादी ठार

कराचीतील या दहशतवादी हल्ल्यात चार सुरक्षा कर्मचारी शहीद झाले. यात सहा दहशतवादी मारले गेले, तर एका हल्लेखोराला जिवंत पकडण्यात आले. सुरक्षा सूत्रांनुसार, हा हल्ला ‘जमात-उल-अहरार’ या दहशतवादी संघटनेने केला होता; ही संघटना बंदी घातलेल्या ‘तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) शी संबंधित आहे. ही घटना शनिवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास कराचीतील दाट लोकवस्तीच्या ‘गुलिस्तान-ए-जोहर’ भागात घडली, जिथे सिंध रेंजर्सचे ‘भिटाई विंग’ मुख्यालय स्थित आहे.

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जमात-उल-अहरारने स्वीकारली जबाबदारी

दहशतवाद्यांनी सुरुवातीला स्फोट घडवून आणले, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. त्यानंतर हल्लेखोरांनी गोळीबार करत सिंध रेंजर्सच्या मुख्यालयात घुसखोरी केली. सुरक्षा दल आणि दहशतवादी यांच्यात जोरदार चकमक झाली, जी सुमारे ९० मिनिटे चालली. या काळात सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर आणि आसपासचे रस्ते वेढून घेतले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘जमात-उल-अहरार’ने स्वीकारली. ही संघटना TTP चाच एक अतिरेकी गट असून ती प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या वायव्येकडील ‘खैबर पख्तुनख्वा’ प्रांतात सक्रिय आहे. ही संघटना नागरिक, सुरक्षा दल आणि सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध हल्ले करत आली आहे.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील वाढता तणाव

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तणाव वाढलेला असतानाच हा हल्ला झाला आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराने आणि गुप्तचर संस्थांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारवर टीटीपीला (TTP) सुरक्षित आश्रय दिल्याचा आणि सीमापार हल्ल्यांना मदत केल्याचा वारंवार आरोप केला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, पाकिस्तानी लष्कराने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत असलेल्या टीटीपीच्या कथित अड्ड्यांविरुद्ध आणि प्रशिक्षण शिबिरांविरुद्ध कारवायाही केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२४ नंतर कराचीमध्ये झालेला हा पहिलाच मोठा दहशतवादी हल्ला आहे. यापूर्वी, कराची विमानतळाजवळ झालेल्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात दोन चिनी अभियंते ठार झाले होते; त्या घटनेची जबाबदारी बंदी घातलेल्या ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ने (BLA) स्वीकारली होती.

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Web Title: India sharply rebuked pakistan over its false allegations regarding the karachi attack

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:50 PM

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