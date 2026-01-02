Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Indore Water : इंदूरमध्ये का झाला मृत्यूतांडव? दुषित पाण्याचा चाचणीतून आले धक्कादायक कारण समोर

इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात पाईपलाईन खराब झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यामध्ये दुषित पाणी शिरले. यामुळे 14 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून १,४०० हून अधिक लोक आजारी पडले.

Updated On: Jan 02, 2026 | 03:58 PM
Indore contaminated water case sample testing revealed reason Fourteen people died marathi news

इंदूरमध्ये दुषित पाण्याच्या प्रादुर्भावाचे कारण नमुना चाचणीतून समोर आले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • इंदूरमध्ये दुषित पाण्यामुळे 14 जणांचा मृत्यू
  • इंदूरमधील दुषित पाण्याचे नमुन्यांची चाचणी झाली
  • पाण्यातील बॅक्टेरिया आणि कारणे समोर
Indore Water Contamination : इंदूर : देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरला आता ‘विषारी’ पाण्याने कलंकित केले आहे. दुषित पाण्यामुळे इंदूरमध्ये मृत्यूने तांडव घातला. त्याचबरोबर 1400 लोकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाले आहेत. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशातून काळजी आणि रोष व्यक्त केला जात आहे. दरम्या, इंदूरमधील या दुषित पाणी प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या संदर्भात पाण्याचे नमुने घेऊन चाचणी घेण्यात आली आहे. यामध्ये दुषित पाण्यातील बॅक्टेरिया आणि कारणे समोर आली आहेत.

मध्य प्रदेशमधील भागीरथपुरा भागात झालेल्या विनाशाचे कारण दूषित पिण्याचे पाणी होते. इंदूरमध्ये आतापर्यंत १४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि १,४०० हून अधिक लोक साथीने बाधित झाले आहेत. या पाण्याच्या चाचणीमुळे याचे खरे कारण समोर आले आहे. काही भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे अशी आपत्ती परिस्थिती निर्माण झाली हे सिद्ध केले आहे. इंदूरचे मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी (सीएमएचओ), डॉ. माधव प्रसाद हसानी यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, शहरातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाने केलेल्या प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये भगीरथपुरा परिसरातील पाईपलाईनमधील गळतीमुळे पाणी दूषित झाल्याचे पुष्टी केली आहे आणि हा प्रादुर्भाव साथीच्या आजाराशी संबंधित आहे.

शौचालयाजवळ पाईपलाईन गळती

भागीरथपुरा येथील पोलीस ठाण्याजवळील पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये गळती आढळून आली. याजवळच शौचालय आहे. या मुख्य गळतीमुळे पाणीपुरवठा दूषित झाला, ज्यामुळे परिसरात संसर्गाचा प्रादुर्भाव झाला. अधिकाऱ्यांनी पाईपलाईनची सखोल तपासणी सुरू केली आहे आणि इतर काही गळती आहेत का हे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे.

हे देखील वाचा : विधानसभा अध्यक्षांचे CCTV फुटेज गायब? राहुल नार्वेकरांविरोधात निवडणूक आयोगाची कारवाई

पाण्याचे नमुना चाचणी आणि खबरदारीचे उपाय

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “आम्ही भागीरथपुरा येथील संपूर्ण पाणीपुरवठा पाईपलाईनची तपासणी करत आहोत जेणेकरून इतर काही गळती आहेत का हे निश्चित होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, गुरुवारी परिसरातील घरांना स्वच्छ पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, परंतु खबरदारी म्हणून, रहिवाशांना पाणी पिण्यापूर्वी उकळून पाणी पिण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. “आम्ही पाण्याचे नमुने देखील गोळा केले आहेत आणि ते चाचणीसाठी पाठवले आहेत,” दुबे म्हणाले.

एसओपी तयार करण्याची योजना

भगीरथपुरा जल दुर्घटनेपासून धडा घेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भविष्यात अशाच प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी राज्यभर एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी केली जाईल. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सूचनेनुसार, दुबे यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी भागीरथपुराला भेट दिली आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

हे देखील वाचा : धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिमंडळात लवकरच ‘कमबॅक’? कोर्टाकडून दिलासा मिळताच चर्चांना उधाण

आरोग्य विभागाने केलेले सर्वेक्षण
आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुरुवारी भागीरथपुरा येथील १,७१४ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्यामध्ये ८,५७१ लोकांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी ३३८ जणांना उलट्या आणि जुलाबाची सौम्य लक्षणे आढळली आणि त्यांच्यावर घरीच उपचार करण्यात आले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, साथीच्या आजाराच्या उद्रेकापासून आठ दिवसांत २७२ रुग्णांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी ७१ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सध्या २०१ रुग्ण रुग्णालयात दाखल आहेत, त्यापैकी ३२ जण अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) आहेत.

