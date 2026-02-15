Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Amravati Large Crowd Of Devotees At Kondeshwar Temple On Mahashivratri

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

अमरावती शहरातील प्राचीन कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त आज पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:47 PM

Follow Us:

अमरावती शहरातील प्राचीन कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त आज पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात हजारो श्रद्धाळूंनी रांगेत उभे राहत शिवलिंगाचे दर्शन घेतले. महाशिवरात्री निमित्त मंदिराची आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली असून विशेष महाआरती, अभिषेक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांनी बेलपत्र, दूध, फुले अर्पण करत भगवान शंकराची पूजा केली. गर्दी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन आणि मंदिर समितीच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अमरावतीसह आसपासच्या ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. महाशिवरात्रीचा उत्साह आणि भक्तिमय वातावरणामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर शिवमय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

Follow Us:

अमरावती शहरातील प्राचीन कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त आज पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात हजारो श्रद्धाळूंनी रांगेत उभे राहत शिवलिंगाचे दर्शन घेतले. महाशिवरात्री निमित्त मंदिराची आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली असून विशेष महाआरती, अभिषेक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांनी बेलपत्र, दूध, फुले अर्पण करत भगवान शंकराची पूजा केली. गर्दी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन आणि मंदिर समितीच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अमरावतीसह आसपासच्या ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. महाशिवरात्रीचा उत्साह आणि भक्तिमय वातावरणामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर शिवमय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

Web Title: Amravati large crowd of devotees at kondeshwar temple on mahashivratri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 06:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे
1

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक
2

Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन
3

Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन

Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक
4

Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

Feb 15, 2026 | 06:35 PM
Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

Feb 15, 2026 | 06:13 PM
SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

Feb 15, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM