Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

अमरावती शहरातील प्राचीन कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त आज पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात हजारो श्रद्धाळूंनी रांगेत उभे राहत शिवलिंगाचे दर्शन घेतले. महाशिवरात्री निमित्त मंदिराची आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली असून विशेष महाआरती, अभिषेक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांनी बेलपत्र, दूध, फुले अर्पण करत भगवान शंकराची पूजा केली. गर्दी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन आणि मंदिर समितीच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अमरावतीसह आसपासच्या ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. महाशिवरात्रीचा उत्साह आणि भक्तिमय वातावरणामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर शिवमय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
